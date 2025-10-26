Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസമസ്തയുടെ ഫണ്ട് പിരിവ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 5:30 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 5:30 PM IST

    സമസ്തയുടെ ഫണ്ട് പിരിവ് തടയാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇവരെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കണം -ജിഫ്രി തങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സമസ്തയുടെ ഫണ്ട് പിരിവ് തടയാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇവരെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കണം -ജിഫ്രി തങ്ങൾ
    cancel

    മലപ്പുറം: സമസ്തയിലെ പണ്ഡിതർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമസ്തയെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കരുതെന്ന് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അധ്യക്ഷൻ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ. സമസ്ത മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ.കെ.അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജിഫ്രി തങ്ങൾ.

    പറയാത്തതും ചെയ്യാത്തും എല്ലാം പറഞ്ഞ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കുകയാണ്. ആരും അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ അത് അവരുടെ നാശത്തിന്റെ തുടക്കമാകുമെന്നും ജിഫ്രി തങ്ങൾ തുറന്നടിച്ചു.

    സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തന ഫണ്ട് പിരിവ് തടയാനും ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കണമെന്നും ജിഫ്രി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സമസ്തയുടെ 100ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഫണ്ട് പിരിവ് മന്ദഗതിയിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സമസ്ത അധ്യക്ഷന്റെ പ്രതികരണം.

    25 കോടി ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന ഫണ്ട് പിരിവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് പിരിക്കാനായത്.

    സമസ്ത നൂറാം വാർഷികം; ഫണ്ട് സമാഹരണം വിജയിപ്പിക്കാൻ ബംഗളൂരു കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി

    ബംഗളൂരു: 2026 ഫെബ്രുവരി നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിൽ കാസർകോട് കുനിയയിൽ നടക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യതുൽ ഉലമ നൂറാം വാർഷിക അന്താരാഷ്ട്ര മഹാ സമ്മേളനവും സമസ്ത പ്രഖ്യാപിത പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സ്വരൂപിക്കുന്ന തഹിയ്യ ഫണ്ട് സമാഹരണവും വിജയിപ്പിക്കാൻ ബംഗളൂരു സമസ്ത കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവർത്തക സംഗമം തീരുമാനിച്ചു.

    സംഗമം പാണക്കാട് സാബിക് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അനുസ്മരണ സെഷനിൽ കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം ബംബ്രാണ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ഖാസിമി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സമസ്തയുടെ 10 പ്രഖ്യാപിത പദ്ധതികളിലൊന്നായ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ആസ്ഥാന മന്ദിരം എന്ന പദ്ധതിയിൽ ബംഗളൂരുവിൽ 12 കോടി ചെലവിൽ നിർമിക്കുന്ന ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് മൂന്നു കോടി സമാഹരിച്ചു നൽകും. സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ദഅ്‍വ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പ്രവർത്തകരെ എത്തിക്കും. സമ്മേളന വിജയത്തിനായി പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനും സംഗമം തീരുമാനിച്ചു.

    എസ്.വൈ.എസ് പ്രസിഡന്റ് എ.കെ. അഷ്‌റഫ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മൊയ്‌ദു നിസാമി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ശുഐബ് തങ്ങൾ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. എസ്.വൈ.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എം. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് വിഷയാവതരണം നടത്തി. കെ.എച്ച്. ഫാറൂഖ്, ശംസുദ്ദീൻ സാറ്റലൈറ്റ്, സമദ് മൗലവി, റസാഖ് ഫൈസി, ഹുസൈനാർ ഫൈസി, മുസ്തഫ ഹുദവി കാലടി, ഉമർ അബ്ദുല്ല ഫൈസി, ഷംസുദ്ദീൻ കൂടാളി, സി.എച്ച്. ഷാജൽ, ഹംസ ഫൈസി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ല ജംഇയ്യതുൽ മുഅല്ലിമീൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുഹൈൽ ഫൈസി സ്വാഗതവും എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. സലിം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SamasthaJifri ThangalKerala
    News Summary - Some people are trying to stop the work of Samastha - Jifri Thangal
    Similar News
    Next Story
    X