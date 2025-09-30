Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ പ്ര​വേ​ശ​നം, പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം: ചില കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനാവില്ലെന്ന്​ സർക്കാർ

    some cases cant be withdrawn says chief minister
    പിണറായി വിജയൻ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ പ്ര​വേ​ശ​നം, പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത​വ​യി​ൽ ഗു​രു​ത​ര സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ചി​ല കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഗു​രു​ത​ര ക്രി​മി​ന​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​മി​ല്ലാ​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​തി ന​ൽ​കി ഉ​ത്ത​വി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 2634 കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഓ​രോ കേ​സി​ലും ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ​ 1047 കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. 86 കേ​സു​ക​ൾ കോ​ട​തി മ​റ്റു​ത​ര​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി.

    278 കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു. 726 കേ​സു​ക​ളി​ൽ ശി​ക്ഷി​ച്ചു. 692 കേ​സു​ക​ൾ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​​​​​​​ണ്ടെ​ന്നും എം.​വി​​ൻ​സെ​ന്‍റ്, എ.​പി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഉ​മ തോ​മ​സ്, ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

