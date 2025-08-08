Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:24 AM IST

    വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിനും മുസ്‍ലിം വംശഹത്യ പദ്ധതികൾക്കുമെതിരെ ഞായറാഴ്ച സോളിഡാരിറ്റി യുവജനറാലി

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ
    സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വ​ഖ​ഫ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​നും മു​സ്‍ലിം വം​ശ​ഹ​ത്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ യു​വ​ജ​ന റാ​ലി​യും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    2006ൽ ​ന​ട​ന്ന മും​ബൈ ട്രെ​യി​ൻ സ്ഫോ​ട​ന പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യാ​ജ​കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​യി​ൽ​വാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം നി​ര​പ​രാ​ധി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടു വി​ട്ട​യ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ശൈ​ഖ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​സീ​ഹു​സ്സ​മാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി (ഡ​ൽ​ഹി) പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, സി.​പി.​ഐ മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ന്ന്യ​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ​ലി, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. സു​ബൈ​ർ, ചി​ന്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ കെ.​കെ. ബാ​ബു​രാ​ജ്, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ധ​ർ​മം ട്ര​സ്റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ് ബാ​ബു, ദ്രാ​വി​ഡ വി​ചാ​ര​കേ​ന്ദ്രം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗാ​ർ​ഗ്യ​ൻ സു​ധീ​ര​ൻ, എം.​ഇ.​എ​സ് നേ​താ​വ് ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ് ഫ​സ​ൽ, ഗ​വേ​ഷ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ റി​യാ​സ് മോ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സ്റ്റേ​ഡി​യം പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം മു​ത​ല​ക്കു​ള​ത്ത് സ​മാ​പി​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ദ് പി.​എം, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീം അ​ടു​ക്ക​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗം അ​സ്‌​ലം അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:solidarity youth movementrallyKerala NewsWaqf Amendment Act
