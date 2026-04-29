Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരക്തദാന കാമ്പയിനുമായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 April 2026 5:19 PM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 5:19 PM IST

    രക്തദാന കാമ്പയിനുമായി സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    രക്തദാന കാമ്പയിനുമായി സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ്
    cancel

    കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ രക്തത്തിന് കടുത്ത ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രക്തദാന കാമ്പയിനുമായി സോളിഡാരിറ്റി. സോളിഡാരിറ്റി സ്ഥാപകദിനമായ മേയ് 13ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിലേക്ക് പ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളും നേരിട്ടെത്തി രക്തദാനത്തിൽ പങ്കുചേരാനാണ് സംഘടന ആഹ്വനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും അത്യാഹിതങ്ങൾക്കും രക്തം ലഭിക്കാതെ പലരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടത് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തൗഫീഖ് മമ്പാട് പറഞ്ഞു. സോളിഡാരിറ്റിക്ക് ഈ മെയ് 13ന് 23 വയസ്സ് തികയുകയാണ്. കേവലം ആഘോഷങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഈ സ്ഥാപക ദിനത്തെ മനുഷ്യജീവന് കാവലാകുന്ന ഒരു മഹാദൗത്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:solidarity youth movementBlood Donation CampaignFounder's Day
    News Summary - Solidarity Youth Movement with blood donation campaign
