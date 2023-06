cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊല്ലം: കിളികൊല്ലൂരിൽ സഹോദരങ്ങളെ മർദിച്ചെന്ന കേസിൽ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന നാല് പൊലീസുകാരെ തിരിച്ചെടുത്തു. എസ്.എച്ച്.ഒ വിനോദ്, എസ്.ഐ എ.പി. അനീഷ്, സീനിയർ സി.പി.ഒ ആർ. പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ, മണികണ്ഠൻ പിള്ള എന്നിവരെയാണ് തിരിച്ചെടുത്തത് .

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശികളായ സൈനികനെയും സഹോദരനെയും പൊലീസ് മർദിച്ച് കള്ളക്കേസില്‍ കുടുക്കിയത്. പൊലീസിന് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. പൊലീസുകാർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കമ്മീഷണർ ദക്ഷിണ മേഖലാ ഐ.ജിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസ്.എച്ച്.ഒ വിനോദ്, എസ്.ഐ അനീഷ്, സി.പി.ഒമാരായ പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ, മണികണ്ഠൻ എന്നിവരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. സഹോദരങ്ങളായ വിഷ്ണ​ുവിനും വിഘ്നേഷിനുമാണ് പൊലീസിൽ നിന്ന് മർദനമേറ്റത്. ഒരു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നാട്ടുകാരായ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യമെടുക്കാൻ വരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിയും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ വിഘ്നേഷിനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചതാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. എം.ഡി.എം.എ കേസിലെ പ്രതികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ജാമ്യംനിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഘ്നേഷ് മടങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങി സഹോദരനും സൈനികനുമായ വിഷ്ണുവിനൊപ്പം മടങ്ങാൻ തുടങ്ങവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് എ.എസ്.ഐ പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ബൈക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തി താക്കോൽ ഊരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിൽ പരാതി പറയാൻ വിഷ്ണുവും വിഘ്നേഷും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതോടെ പൊലീസുകാർ മാറി മാറി ഇരുവരെയും മർദിച്ചു. പ്രതിരോധത്തിനിടയിൽ എ.എസ്.ഐ പ്രകാശ് ചന്ദ്രനും പരിക്കേറ്റു. സൈനികനെയും സഹോദരനെയും പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്ത പൊലീസ് ഇരുവരും സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചുവെന്നും പൊലീസിനെ ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നും കഥമെനയുകയായിരുന്നു. പൊലീസിന്‍റെ മർദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സഹോദരങ്ങൾ 12 ദിവസമാണ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞത്. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിഷ്ണു അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയത്. കേസിൽ അകപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കിടന്നതോടെ വർഷങ്ങളായി ഉറപ്പിച്ചുവെച്ചിരുന്ന ആ വിവാഹം മുടങ്ങി. കൂടാതെ, പൊലീസ് കായികക്ഷമതക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ട വിഘ്നേഷിനും സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അവസരം നടഷ്ടമായി. ഇരുവരും ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, ഡി.ജി.പി, പൊലീസ് കംപ്ലയിന്‍റ് അതോറിറ്റി എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകി. ശേഷം വിഷ്ണു ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി. കമീഷണർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും സ്റ്റേഷനിലെ നിരീക്ഷണ കാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പൊലീസുകാർ തന്നെയാണ് പ്രതികളെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. എം.ഡി.എം.എ.യുമായി കിളികൊല്ലൂര്‍ പൊലീസ് പിടികൂടിയ നാലുപേരെ കാണാന്‍ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കളായ സൈനികനും സഹോദരനും സ്റ്റേഷനില്‍ കടന്ന് പൊലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെയെടുത്ത കേസ്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ പൊലീസുകാരെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും പിന്നീട് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. Show Full Article

Soldier and his brother beaten up in Kilikollur: Police officers on suspension reinstated