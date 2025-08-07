Begin typing your search above and press return to search.
    പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം; കെ.എസ്​.ഇ.ബിയുടെ നഷ്ടക്കണക്ക് ചോദ്യംചെയ്ത്​ സൗ​രോർജ ഉൽപാദകർ

    പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ച​ട്ട​​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ​ച്ചൊ​ല്ലി പോ​ര്​ മു​റു​കു​ന്നു
    പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം; കെ.എസ്​.ഇ.ബിയുടെ നഷ്ടക്കണക്ക് ചോദ്യംചെയ്ത്​ സൗ​രോർജ ഉൽപാദകർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്​ വ​ൻ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി നി​ല​പാ​ടി​ൽ വി​വാ​ദം മു​റു​കു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രാ​​ണെ​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പ്​ ഇ​റ​ക്കി​യ​തും വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി​യ​ട​ക്കം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തും ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ന​ഷ്ട​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ത​ള്ളി സൗ​​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ​ക​ളും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ​സോ​ളാ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യു​ക​യും സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഭി​ന്നി​പ്പി​ച്ച്​ ഭ​രി​ക്ക​ലി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ ന​യ​മാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്.

    സോ​ളാ​ർ​ വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ ബി​ല്ലി​ങ്ങി​ലും നി​ര​ക്കി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പു​തു​ക്കി​യ ‘പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ടം’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്താ​നാ​ണ്​ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ക​ര​ട്​ ച​ട്ടം ത​യാ​റാ​ക്കി ഓ​​ൺ​ലൈ​നാ​യി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.​ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ​ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വ​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ സോ​ളാ​റി​നെ ത​ള്ളി കെ.​എ​സ്​​ഇ.​ബി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള പോ​ര്​ ​മു​റു​കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​യി.

    സോ​ളാ​ർ മൂ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 500​ കോ​ടി​യു​​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ വാ​ദം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ, ഇ​തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഭീ​മ​മാ​യ ശ​മ്പ​ളം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ൾ, ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലെ പി​ഴ​വു​ക​ൾ, പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഒ​രു​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​​ടെ ന​ഷ്​​ടം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി​യെ മാ​ത്രം പ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​ന്തി​നെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്.

    രാ​ജ്യ​മാ​കെ പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​മി​ത വി​ല​യി​ൽ​ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ആ​​ക്ഷേ​പം. സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി പ​ക​ൽ അ​മി​ത​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ഗ്രി​ഡി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വാ​ദം പെ​രു​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. അ​തേ​സ​മ​യം, സോ​ളാ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്​​ച ​​വേ​ണ്ടെ​ന്നും സോ​ളാ​ർ മൂ​ല​മു​ള്ള ന​ഷ്ട​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

