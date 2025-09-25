Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഫിക്സഡ്​ ചാർജ്​; നിയമ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:51 AM IST

    ഫിക്സഡ്​ ചാർജ്​; നിയമ പോരാട്ടം തുടരാൻ സൗ​രോർജ ഉൽപാദകർ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​പ്​​ടെ​ല്ലി​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ
    Symbolic image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഫി​ക്സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്​ മാ​ത്രം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണി​തെ​ന്ന്​ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​ദ്യു​ത റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ അ​​പ്പ​ലേ​റ്റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​യ ആ​പ്​​ടെ​ലി​നെ (അ​പ്പ​ലേ​റ്റ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഫോ​ർ ഇ​ല​ക്​​​ട്രി​സി​റ്റി) സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​​ണ്ട്.

    പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച്​ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി കൂ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ന​ട​പ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ്​ സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ സം​സ്​​ഥാ​ന വൈ​ദ്യു​തി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​രെ​യും ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി. ​​സാ​ധാ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ കോ​ർ​ട്ട്​ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ പ​രാ​തി​ക്കാ​രെ മാ​ത്രം പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച്​ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​​ളോ​ടെ​യാ​ണ് വാ​ദം ​കേ​ട്ട​ത്.

    തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ​ സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​​ല്ലെ​ന്നും ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ പി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​ര​മോ ക​ണ​ക്ട​​ഡ്​ ലോ​ഡ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലോ ഫി​ക്സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഫി​ക്സ‌​ഡ് ചാ​ർ​ജ് നേ​ര​ത്തേ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ഗ്രി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് (ഇം​പോ​ർ​ട്ട്) മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    2022 ന​വം​ബ​ർ-​ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ഗ്രി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ മൊ​ത്തം വൈ​ദ്യു​തി​യും ചേ​ർ​ത്ത്​ ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ പി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്​​ നീ​തി​യ​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കെ.​ഡി.​എ​സ്.​പി.​സി​യു​ടെ വാ​ദം. അ​തേ​സ​മ​യം, സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യും നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:electricity regulatory commissionSolar Energy ProductionKSEB
    News Summary - Solar energy producers to continue legal battle on Fixed charge declaration
    Similar News
    Next Story
    X