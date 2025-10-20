Begin typing your search above and press return to search.
    ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നിർമാണ നിരീക്ഷണത്തിന്​ സോഫ്​റ്റ്​വെയർ വരുന്നു

    Chenkulam Hydroelectric Project
    ചെങ്കുളം അണക്കെട്ട്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​ർ​മാ​ണ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു. ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വേ​ഗ​ത​പോ​രെ​ന്നും ഇ​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി നീ​രി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ത​ല​ത്തി​ല​ക്കം നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി അ​റി​യാ​നാ​വു​ന്ന സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ഥ​മി​ക ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ചെ​ങ്കു​ളം (40 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്), ചി​ന്നാ​ർ (24 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്), അ​പ്പ​ർ സെ​ങ്കു​ളം (24 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്), സെ​ങ്കു​ളം (85 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്), പ​ഴ​ശ്ശി സാ​ഗ​ർ (7.5 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്), ഓ​ലി​ക്ക​ൽ (5 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്), പൂ​വാ​റം​തോ​ട് (3 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ) തു​ട​ങ്ങി​യ ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ രൂ​പ​വ​ൽ​ക​ര​ണ​തി​നു​ള്ള ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ ​തീ​രു​മാ​നം.

    നി​ർ​ദി​ഷ്ട സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ, നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി​യും രൂ​പ​വ​ൽ​ക​രി​ക്കും. പ്രോ​ജ​ക്ട് എ​ക്സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ചീ​ഫ് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 13 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ ക​മ്മി​റ്റി. ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​ള്ള സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗം ന​ൽ​കും.

    ക​മ്മി​റ്റി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​വും സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ രൂ​പ​വ​ൽ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്രം ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക. ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​​ടെ നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​യി​രി​ക്കും.

