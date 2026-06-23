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    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 11:14 PM IST

    സാമൂഹികക്ഷേമ പെൻഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കും -മുഖ്യമന്ത്രി

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    സാമൂഹികക്ഷേമ പെൻഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കും -മുഖ്യമന്ത്രി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ടി.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി​യു​ടെ സ​ബ്​​മി​ഷ​ന്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങ് എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പെ​ന്‍ഷ​നു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ര്‍ഹ​ര്‍ക്കെ​ല്ലാം പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​ന​ര്‍ഹ​ര്‍ കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ടാ​യി​രം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള വീ​ട്, വീ​ട്ടി​ല്‍ എ.​സി, ആ​യി​രം സി.​സി​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ എ​ൻ​ജി​ന്‍ ക​പ്പാ​സി​റ്റി​യു​ള്ള കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഗ​ണ​ത്തി​ല്‍ വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ആ​രോ​ഗ്യ, ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക വി​ഭ​വ​വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്ഷ​ണി​ക്ക​ലി​ന്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല​ത​ല വി​ക​സ​ന അ​സ​മ​ത്വം കു​റ​ക്കു​ക​യും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യും പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​ള്ള വി​ഭ​വ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:udf governmentSocial Welfare PensionVD SatheesanLatest NewsKerala
    News Summary - Social welfare pension norms will be revised - Chief Minister
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