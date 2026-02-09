സമൂഹമാധ്യമ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ ചിന്നു പാപ്പു ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

സമൂഹമാധ്യമ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ ചിന്നു പാപ്പു ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽtext_fields
കാസർകോട്: സമൂഹമാധ്യമ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ യുവതിയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആദൂർ സ്വദേശിനി ചിന്നു പാപ്പുവിനെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചൂരിയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻതന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമികപരിശോധനകൾ നടത്തി. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ താരമായ യുവതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഏറെ സജീവമായിരുന്നു. രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സുണ്ട്. യുവതിയുടെ വിയോഗവാർത്ത ഫോളോവേഴ്സിനെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊലീസ് അസ്വാഭാവികമരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
