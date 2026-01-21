Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 21 Jan 2026 11:05 PM IST
    date_range 21 Jan 2026 11:05 PM IST

    എന്‍.എസ്​.എസ് ഐക്യത്തിന്​ എസ്​.എൻ.ഡി.പിയുടെ അംഗീകാരം; തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തു​ഷാ​ർ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​ക്ക്​ ചു​മ​ത​ല

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ്-​എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്​ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം. തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തു​ഷാ​ർ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഐ​ക്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സു​കു​മാ​ര​ന്‍ നാ​യ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ഷാ​ർ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ നേ​രി​ൽ കാ​ണും. ഇ​നി​യു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​നി പ​ര​സ്പ​രം കൊ​മ്പു​കോ​ര്‍ക്കി​ല്ല. മു​മ്പ്​ പ​ല​ത​വ​ണ ഐ​ക്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​യി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ്​ വീ​ണ്ടും ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ശൈ​ലി​യ​ല്ലെ​ന്നും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ​ക്യ കാ​ഹ​ളം മു​ഴ​ക്കി​യ​ത് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​ണ്. ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രോ​ട് അ​തി​ന്​ ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു. ഈ​ഴ​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ആ​ത്മ​ബ​ലം ന​ൽ​കി. കാ​ർ വി​വാ​ദം അ​ട​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​രു ഉ​പാ​ധി​യു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഐ​ക്യം- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും. ജ​മാ അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും. ലീ​ഗി​ന് മ​ന​സ് തോ​ന്നി​യാ​ല്‍ അ​വ​രു​മാ​യും ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തും. ​ അ​വ​ർ തെ​റ്റ്​ തി​രു​ത്തി​യാ​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​കാം.

    വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഒ​രു ച​ർ​ച്ച വി​ഷ​യ​മ​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ അ​വ​ജ്ഞ​യോ​ടെ ത​ള്ളു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ സീ​നി​യ​റാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​രു​ണ്ട്. ലീ​ഗ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കാ​ണി​ച്ച വി​വേ​ച​നം തു​റ​ന്ന് കാ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, അ​ത് പ​റ​യാ​തെ ട്വി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ് ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ല​പ്പു​റം ആ​രു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ സാ​മ്രാ​ജ്യ​മ​ല്ല -എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​നെ​തി​രെ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി നേ​തൃ യോ​ഗം. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ആ​രു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ സാ​മ്രാ​ജ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​ത​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ലീ​ഗ് സ്വ​യം ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ - തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഈ​ഴ​വ സ​മു​ദാ​യം ഇ​പ്പോ​ഴും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന പൊ​തു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ്​ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക്​ നേ​തൃ യോ​ഗം പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ലീ​ഗി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര​ത്വം. മ​ത​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ലീ​ഗ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. മ​തേ​ത​ര ക​പ​ട നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​ക്കാ​യു​ള്ള വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്റെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് നേ​തൃ​യോ​ഗം പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. നാ​യാ​ടി മു​ത​ൽ ന​സ്രാ​ണി വ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ല​പ്പു​റം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മ​തേ​ത​ര​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. ക​പ​ട മ​തേ​ത​ര വാ​ദി​ക​ളാ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മ​ത​ത്തെ ഉ​പ​യോ​​ഗി​ച്ച് സം​ഘ​ശ​ക്തി​യാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​മേ​യം പ​റ​യു​ന്നു.

