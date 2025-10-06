Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    6 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 7:01 AM IST

    സ്മാർട് മീറ്റർ : നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനൊരുങ്ങി കെ.എസ്.ഇ.ബി, 50,000 മീറ്റർ കൂടി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കും

    സ്മാർട് മീറ്റർ : നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനൊരുങ്ങി കെ.എസ്.ഇ.ബി, 50,000 മീറ്റർ കൂടി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കും
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്മാ​ർ​ട്‌ മീ​റ്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. 50,000 മീ​റ്റ​ർ കൂ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്‌ കൂ​ടു​ത​ൽ മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മീ​റ്റ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ വ​ർ​ക്‌ ഫോ​ഴ്‌​സ്‌ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ സോ​ഫ്‌​റ്റു​വെ​യ​ർ ഒ​രു​മ ബി​ല്ലി​ങ്‌ സോ​ഫ്‌​റ്റു​വെ​യ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച എ​ച്ച്‌.​ആ​ർ.​ഐ.​എ​സ്‌ (ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ്‌ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം) മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ച്ച്.​ടി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 2026 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ന​കം മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഇ​പ്പോ​ൾ ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ടോ​ട്ട​ക്സ് മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ചെ​ല​വ് കു​റ​ച്ച് കാ​പെ​ക്സ് മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ബ​ദ​ൽ മാ​തൃ​ക ത​യാ​റാ​ക്കി മൂ​ന്ന്‌ ല​ക്ഷം സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ടെ​ണ്ട​ർ ചെ​യ്തു. ര​ണ്ട് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ടെ​ണ്ട​റി​ൽ ഇ​സ്‌​ക്രാ​മെ​ക്കോ ഇ​ന്ത്യ ലി​മി​റ്റ​ഡ്, ഈ​സി​യ സോ​ഫ്റ്റ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ടെ​ണ്ട​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

