‘പരീക്ഷണ മരുന്ന്’ പ്രചാരണം വാസ്തവവിരുദ്ധം; എസ്.എം.എ ചികിത്സയിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് അധികൃതർ

‘പരീക്ഷണ മരുന്ന്’ പ്രചാരണം വാസ്തവവിരുദ്ധം; എസ്.എം.എ ചികിത്സയിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് അധികൃതർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്.എം.എ) ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള മരുന്ന് നൽകിയെന്ന പ്രചാരണം പൂർണ്ണമായും വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം എസ്.എ.ടി ആശുപത്രി അധികൃതരും ആരോഗ്യവകുപ്പും വ്യക്തമാക്കി. ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരമുള്ളതും നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ളതുമായ ജനറിക് മരുന്നാണ് രോഗികൾക്ക് നൽകിയതെന്നും ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞദിവസം ആശുപത്രിയിലെ എസ്.എം.എ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നിന്റെ പാക്കറ്റിൽ "ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള സാമ്പിൾ/ പരിശോധനകൾക്ക് മാത്രം" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കണ്ടതാണ് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ ആശങ്കയ്ക്കും തുടർന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചത്. തുടർന്ന്, രോഗബാധിതരായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ പരീക്ഷണ വസ്തുക്കളാക്കുകയാണോ എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയും വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ആശുപത്രിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മരുന്നിന്റെ സ്റ്റോക്കിൽ താൽക്കാലികമായി കുറവുണ്ടായപ്പോൾ, രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ മുടങ്ങാതിരിക്കാനാണ് മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 'നാറ്റ്കോ' കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കമ്പനി സാമ്പിളായി നൽകിയ മരുന്നുകൾ താൽക്കാലികമായി വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് എസ്.എ.ടി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ഐ. റിയാസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പുറത്തെ ലേബൽ കണ്ട രക്ഷിതാക്കൾ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചതോടെ ഈ സാമ്പിൾ മരുന്നുകൾ തിരികെ വാങ്ങുകയും സർക്കാരിന്റെ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ കരാർ പ്രകാരമുള്ള ജനറിക് മരുന്ന് നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്വിസ് കമ്പനിയായ റോഷ് നിർമ്മിക്കുന്ന പേറ്റന്റഡ് മരുന്നിന് ഒരു ബോട്ടിലിന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വരുമ്പോൾ, അതേ മൂലകമടങ്ങിയ നാറ്റ്കോയുടെ ജനറിക് മരുന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ജനറിക് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ എസ്.എം.എ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാറിന് സാധിക്കും. വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ജനറിക് മരുന്ന് വിതരണത്തിന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞു. മുൻനിര മരുന്ന് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് വിവാദത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി ഡോ. എൻ. സുൽഫിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എല്ലാവിധ നിയമപരമായ അംഗീകാരങ്ങളുമുള്ള ജനറിക് മരുന്നിനെ ചൊല്ലി തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തരുതെന്നും നിർബാധമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക മാത്രമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.