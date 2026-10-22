വിദേശമരുന്നിന് പകരം ഇന്ത്യൻ നിർമിത ജനറിക് മരുന്ന്; എസ്.എം.എ മരുന്നിൽ വിവാദംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: അപൂർവ ജനിതക രോഗമായ സ്പൈനൽ മാസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്.എം.എ) ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് എസ്.എ.ടി ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് നൽകിയത് വിവാദത്തിൽ. നേരത്തേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിദേശമരുന്നിന് പകരം ഇന്ത്യൻ നിർമിത ജനറിക് മരുന്ന് നൽകിയതാണ് വിവാദമായത്.
‘ഡോക്ടേഴ്സ് സാമ്പിൾ’ എന്നും ‘ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ്’ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയ മരുന്നുകൾ നൽകിയെന്നാണ് പരാതി. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പൂർത്തിയാകാത്ത മരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നൽകി സർക്കാർ പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ വിശദീകരണണവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തി.
കേന്ദ്രാനുമതിയുള്ള മരുന്നാണ് നൽകുന്നതെന്നും സാമ്പിൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതും യഥാർഥ മരുന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നുമാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. സാമ്പിൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബോട്ടിലുകൾ വിതരണത്തിന് മാറിനൽകിയതാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു കുപ്പിക്ക് (80 എൽ.എൽ) അഞ്ചുലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ വിലവരുന്ന വിദേശ കമ്പനിയുടെ ‘റിസ്ഡിപ്ലാം’ എന്ന മരുന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചുവന്നത്. ഇതിന് പകരം 15,000 രൂപ വിലവരുന്ന ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ നാറ്റ്കോ ഫാർമയുടെ ജനറിക് മരുന്നാണ് പുതുതായി ഉയോഗിച്ചത്. ഇത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ 8,000 രൂപക്ക് വരെ ലഭിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നു.
വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, പരീക്ഷണ ലേബലുള്ള മരുന്നുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ സംഭവം നിസ്സാരമായി കാണാനാവില്ലെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ പരീക്ഷണ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അടിയന്തര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. സൗജന്യ മരുന്നിന് അർഹരായ 108ഓളം എസ്.എം.എ ബാധിത കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.
തീരുമാനിച്ചത് എൽ.ഡി.എഫ് കാലത്ത്- മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എം.എ രോഗത്തിന് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന മരുന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധ സമിതി നിർദേശപ്രകാരമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. പുതിയ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും സാങ്കേതിക സമിതി യോഗം ചേർന്നതും കഴിഞ്ഞ സർക്കാറിന്റെ കാലത്താണ്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവിറങ്ങുക മാത്രമാണുണ്ടായത്. പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാ ണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ആശങ്കയറിയിച്ച് രക്ഷിതാക്കളും
തിരുവനന്തപുരം: ഗുരുതര ജനിതക രോഗമായ സ്പൈനല് മസ്കുലര് അട്രോഫി ബാധിച്ച കുട്ടികള്ക്ക് നല്കിവന്ന ജീവന്രക്ഷാ മരുന്ന് മാറ്റാനുള്ള സര്ക്കാര് തീരുമാനത്തിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്തുണ തേടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെയും മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെയും രക്ഷിതാക്കള് സന്ദര്ശിച്ചു.
പുതിയ മരുന്നിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കണം. മരുന്ന് സൗജന്യമായി നല്കാൻ മുന് സര്ക്കാറിന്റെ കാലത്ത് അനുവദിച്ച 30 കോടി രൂപ വെട്ടിക്കുറച്ചത് പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് കത്തയച്ചു.
ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് സ്വാഗതാർഹം - ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ
തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എം.എ രോഗികളുടെ ചികിത്സക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ജനറിക് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് സ്വാഗതാർഹവും മാതൃകാപരവുമാണെന്ന് ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ. ഇതിനെതിരെ ഒരടിസ്ഥാന വുമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.
ശാസ്ത്രീയവും പൂർണമായും തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ജനറിക് മരുന്നുകൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അത് എസ്.എം.എ രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നും ഡോ. ഇക്ബാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.