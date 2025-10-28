Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:33 AM IST

    പി.​എം ശ്രീ​: മെല്ലെപോക്കും ഉപസമിതിയും; സി.പി.എം ​​ഫോർമുല തള്ളി സി.പി.ഐ

    പി.​എം ശ്രീ​: മെല്ലെപോക്കും ഉപസമിതിയും; സി.പി.എം ​​ഫോർമുല തള്ളി സി.പി.ഐ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​നെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച സ​മ​വാ​യ ഫോ​ർ​മു​ല അ​പ്പാ​ടെ ത​ള്ളി സി.​പി.​ഐ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​​ൻ വി​ദേ​ശ​പ​ര്യ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യ​ട​ക്കം പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ ചേ​ർ​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, സി.​പി.​ഐ​യെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ മെ​ല്ലെ​പോ​ക്ക്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​പ​സ​മി​തി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട്​ കേ​ൾ​ക്കാ​നും തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഈ ​ഫോ​ർ​മു​ല മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച്​ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ചേ​രു​ന്ന സി.​പി.​ഐ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വി​ൽ ക​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ​ അ​വ​രു​ടെ യോ​ഗം ചേ​രും​മു​മ്പ് ത​ന്നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി.​പി.​ഐ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച്​ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക്​ ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മ​ഞ്ഞു​രു​ക്ക​മെ​ന്ന ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം. എ​ന്നാ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​യ സി.​പി.​ഐ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ന​ട​ക്കം സി.​പി.​ഐ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ത​ന്നെ വ​ലി​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്​ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലും മു​ന്ന​ണി​യി​ലും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​തെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ൽ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ച്ച സി.​പി.​ഐ, മ​ന്ത്രി​മാ​രെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ല​ട​ക്കം നേ​ര​ത്തെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ സി.​പി.​എം എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്​. അ​താ​ണി​പ്പോ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    News Summary - Slowdown and subcommittee; CPI rejects CPM formula
