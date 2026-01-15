സിയാനക്കിത് ഇച്ഛാശക്തിയുടെ വിജയം

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 15 Jan 2026 11:28 AM IST
Updated Ondate_range 15 Jan 2026 11:28 AM IST
സിയാനക്കിത് ഇച്ഛാശക്തിയുടെ വിജയംtext_fields
News Summary - Siyana Alauddin musical instruments
തൃശൂർ: ഉപകരണങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത മോഹമാണ് സ്കൂൾ ബാൻഡ് സംഘത്തിൽ സിയാന അലാവുദ്ദീനെ എത്തിച്ചത്. അധ്യാപകൻ എടുത്തു കൊടുത്ത ട്രമ്പറ്റിൽ അവൾ അത്ഭുതം കാണിച്ചു. പിന്നീട് വൃന്ദവാദ്യവുമായി സ്കൂളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയ സംഘത്തിലും സിയാനയുണ്ടായിരുന്നു.
ഇത്തവണ കീ ബോർഡാണ് സിയാനയുടെ കഴിവ് പരീക്ഷിച്ചത്. പതിയെ ബ്യൂഗിൾ വായിക്കാനുള്ള മോഹവും മനസ്സിലുദിച്ചു. അവിടെയും അവൾ തോറ്റില്ല, യൂ ട്യൂബ് നോക്കി സ്വയം പരിശീലിച്ച് സിയാന പൂരനഗരിയിലെത്തി. പരപ്പനങ്ങാടി എസ്.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി സയൻസ് വിദ്യാർഥിണ് സിയാന.
