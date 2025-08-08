Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 6:58 AM IST

    കവളപ്പാറയുടെ മുറിപ്പാടിന് ആറാണ്ട്

    72 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും ഭീ​തി​യു​ടെ നി​ഴ​ലി​ൽ
    Kavalappara landslide
    എ​ട​ക്ക​ര: കേ​ര​ളം ന​ടു​ങ്ങി​യ ക​വ​ള​പ്പാ​റ പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് ആ​റാ​ണ്ട്. 59 ജീ​വ​നും 42 വീ​ടു​ക​ളും മ​ണ്ണ​ട​രു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ട്ട ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ നീ​റു​ന്ന ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ പേ​റി മ​ല​യോ​ര ഗ്രാ​മം. 2019 ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടി​ന് രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് പെ​രു​മ​ഴ​യ​ത്ത് കു​റേ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ മു​ത്ത​പ്പ​ന്‍കു​ന്നി​ന്റെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം അ​ട​ര്‍ന്നി​റ​ങ്ങി ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തെ​യൊ​ന്നാ​കെ മ​ണ്ണാ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​വ​ള​പ്പാ​റ ഊ​രു​നി​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്കം 59 ജീ​വ​നു​ക​ളാ​ണ് അ​ന്ന് ദു​ര​ന്തം ക​വ​ര്‍ന്നെ​ടു​ത്ത​ത്. 20 ദി​വ​സ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ മ​ണ്ണി​ല്‍ പു​ത​ഞ്ഞ 48 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നാ​യ​ത്. 11 പേ​ര്‍ മ​ൺ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ എ​വി​ടെ​യോ കി​ട​പ്പു​ണ്ട്.

    ക​വ​ള​പ്പാ​റ​യി​ലെ 133 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ര​ണ്ടു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​മൊ​രു​ക്കി. പ്രാ​ക്ത​ന ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​പ്പ​ട മ​ല​ച്ചി​യി​ലും ആ​ന​ക്ക​ല്ലി​ലു​മാ​ണ് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​ണ​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചി​ല​ര്‍ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് എ​ട​ക്ക​ര, പോ​ത്തു​ക​ല്ല് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ ചേ​ക്കേ​റി.

    ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്കാ​യി ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ളം ടൗ​ണി​ന് സ​മീ​പം ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി 24 വീ​ടു​ക​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചു​ന​ല്‍കി. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ പോ​ത്തു​ക​ല്ല് ഭൂ​ദാ​ന​ത്ത് 33 വീ​ടു​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ നി​ര്‍മി​ച്ചു​ന​ല്‍കി. ദു​ര​ന്ത​സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ജി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ന്‍ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വി​ടെ​നി​ന്നും മാ​റ്റി​പ്പാ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ര്‍ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ദു​ര​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന 72 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും ഭീ​തി​യു​ടെ നി​ഴ​ലി​ലാ​ണ്. ക​വ​ള​പ്പാ​റ താ​ഴെ ഊ​രി​ലെ 25 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും മു​ത്ത​പ്പ​ന്‍കു​ന്നി​ന്റെ താ​ഴ്‌​വാ​ര​ത്ത് അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 30 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും തോ​ടി​ന് ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന 17 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഭീ​തി​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    പു​ന​ര​ധി​വാ​സം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​വ​ര്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ കേ​സ് ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല. ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്താ​ല്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രി​ന്നും.

    ക​വ​ള​പ്പാ​റ​ക്കു പു​റ​മെ പാ​താ​റി​ലും ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ന​ത്തി​ലാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ആ​ള​പാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​ഴു​വാ​ത്തോ​ടി​ന്റെ ക​ര​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ള്‍ പ്ര​ള​യ​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ല്‍ ത​ക​ര്‍ന്നു. പാ​താ​ര്‍ അ​ങ്ങാ​ടി പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി ത​ക​ര്‍ന്ന​ടി​ഞ്ഞു.

    മു​ണ്ടേ​രി​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി​യി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ലം, ചാ​ലി​യാ​ര്‍ പു​ഴ​യി​ലെ കൈ​പ്പി​നി പാ​ലം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​ല്ലാ​താ​യി. അ​ഞ്ചു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി​യി​ല്‍ പാ​ലം നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

