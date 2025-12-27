Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസഹോദരനൊപ്പം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:51 PM IST

    സഹോദരനൊപ്പം കളിക്കുന്നതിനിടെ ആറു വയസ്സുകാരനെ വീട്ടിൽനിന്ന് കാണാതായി

    text_fields
    bookmark_border
    സഹോദരനൊപ്പം കളിക്കുന്നതിനിടെ ആറു വയസ്സുകാരനെ വീട്ടിൽനിന്ന് കാണാതായി
    cancel
    Listen to this Article

    ചിറ്റൂർ: ആറു വയസ്സുകാരനെ വീട്ടിൽനിന്ന് കാണാതായി. തത്തമംഗലം അമ്പാട്ടുപാളയം കറുക മണി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അനസിന്റെ മകൻ സുഹാനെയാണ് കാണാതായത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ വീട്ടിനുമുന്നിൽ സഹോദരനൊപ്പം കളിക്കുകയായിരുന്നു.

    ചിറ്റൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സും ചിറ്റൂർ പൊലീസും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സമീപത്തെ കുളത്തിലും കിണറുകളിലും പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

    ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിയും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഡോഗ്സ്കോഡും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ സി.സി.ടി.വികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന തുടരുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:boy missing
    News Summary - Six-year-old boy goes missing from home while playing with his brother
    Similar News
    Next Story
    X