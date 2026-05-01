Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമംഗളദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 May 2026 6:21 PM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 6:21 PM IST

    മംഗളദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പൊലീസുകാരനുൾപ്പെടെ ആറ് പേർക്ക് ഇടിമിന്നലേറ്റു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ഇടുക്കി: കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ മംഗളാദേവി ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിനിടെ ആറ് പേർക്ക് ഇടിമിന്നലേറ്റു. ഇടുക്കി എ.ആർ ക്യാമ്പിലെ ഒരു പൊലീസുകാരനും പരിക്കേൽക്കുകയുണ്ടായി. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കുമിളി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. പരിക്കേറ്റവരുടെ സ്ഥിതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല.

    ഉത്സവം കണ്ട് മടങ്ങവെ ഒമ്പതാം വളവ് എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് മിന്നലേറ്റത്. ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായ പൊലീസുകാരൻ ഇടിമിന്നലേറ്റ് തെറിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ഉച്ചയോടെ പ്രദേശത്ത് അതിശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rainpolicemanlightning accidentKerala News
    News Summary - Six people, including a policeman, were struck by lightning during a festival at Mangala Devi temple
    X