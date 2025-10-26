Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:55 PM IST

    പി.​എം ശ്രീ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്രത്തിന്​ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷ​വും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ ആ​റു​ത​വ​ണ

    പി.​എം ശ്രീ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്രത്തിന്​ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷ​വും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ ആ​റു​ത​വ​ണ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പി.​എം ശ്രീ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ രേ​ഖാ​മൂ​ലം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷ​വും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ ആ​റു​ത​വ​ണ. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 31ന്​ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ പി.​ആ​ർ ചേം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും പ്ര​ധാ​ന​വി​ഷ​യം പി.​എം ശ്രീ​യാ​യി​രു​ന്നു. പി.​എം ശ്രീ ​വേ​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ മ​ന്ത്രി, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച 1158 കോ​ടി രൂ​പ വി​ട്ടു​ത​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഫ​ണ്ട്​ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഒ​ന്ന​ര മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, എ​തി​ർ​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ ക​ണ്ട​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം 2024 മാ​ർ​ച്ച്​ 30ന്​ ​പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന റാ​ണി ജോ​ർ​ജ് കേ​ന്ദ്ര സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സാ​ക്ഷ​ര​ത​യും വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഞ്ജ​യ്​ കു​മാ​റി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ൽ പി.​എം ശ്രീ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പി.​എം ശ്രീ ​സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​യി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 2024-25 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​നം ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പി.​എം ശ്രീ​ക്ക്​ എ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ട്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. 2024 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലും 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ലും പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ജ​ണ്ട മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ മാ​റ്റി.

    ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​യം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​താ​ണ്​​ പി​ന്നീ​ട്​ മ​​ന്ത്രി​സ​ഭ​യും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യും അ​റി​യാ​തെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:national education policyV SivankuttyPM SHRI
    News Summary - Sivankutty held press conferences even after PM Shri assured to Center govt
