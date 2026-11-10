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    സംഗീതജ്ഞൻ ശിവകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

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    സംഗീതജ്ഞൻ ശിവകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു
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    എറണാകുളം: പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും സംഗീത സംവിധായകനും പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവസ്ഥാനം ആസ്ഥാന വിദ്വാനും, ദേവസ്ഥാനം കലാപീഠം മുൻ സംഗീത അധ്യാപകനുമായ ശിവകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ (62) അന്തരിച്ചു. ദേവസ്ഥാന ദേവതാ പഞ്ചരത്‌നം ദശപദ്‌മം മുതലായ സംഗീത കൃതികൾക്കും രണ്ടു മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കും സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാണിക്യമംഗലം കളരിക്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്. അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഭാര്യ ജയ മകൻ ശ്യാം.

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    News Summary - sivakrishnan Master Passes Away
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