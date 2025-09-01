Begin typing your search above and press return to search.
    അയ്യപ്പസംഗമത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന്​ ശിവഗിരി മഠം

    അയ്യപ്പസംഗമത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന്​ ശിവഗിരി മഠം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ​യും വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​തി​നെ ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ധ​ർ​മ്മ സം​ഘം ട്ര​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​മി ശു​ഭാം​ഗാ​ന​ന്ദ.

    സ​ർ​ക്കാ​രും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണ്. അ​തി​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ മ​റ്റു ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നോ​ട് യോ​ജി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

