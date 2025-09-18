Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ.കെ. ആന്റണി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:48 PM IST

    എ.കെ. ആന്റണി വാർത്തസമ്മേളനം നടത്തി ആവശ്യപ്പെട്ട ശിവഗിരി, മാറാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിയമസഭ വെബ്സൈറ്റിൽ..!

    text_fields
    bookmark_border
    എ.കെ. ആന്റണി വാർത്തസമ്മേളനം നടത്തി ആവശ്യപ്പെട്ട ശിവഗിരി, മാറാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിയമസഭ വെബ്സൈറ്റിൽ..!
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ശി​വ​ഗി​രി, മാ​റാ​ട് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ക​മീ​ഷ​ന്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പേ നി​യ​മ​സ​ഭ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​വ.

    ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ മു​ൻ ജ​ഡ്‌​ജി ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​ഭാ​സ്‌​ക​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും മാ​റാ​ട് ക​ലാ​പം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തോ​മ​സ് പി. ​ജോ​സ​ഫി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​മാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മു​ത്ത​ങ്ങ വെ​ടി​വെ​പ്പ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച സി.​ബി.​ഐ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്.

    പൊലീസ് അതിക്രമമുണ്ടായില്ലെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കമീഷൻ റിപ്പോർട്ട്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 1995ൽ ​വ​ർ​ക്ക​ല ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠ​ത്തി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്ത്. അ​ക്ര​മ​സ​ക്ത​രാ​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 407 പേ​ജു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ശി​വ​ഗി​രി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ന്നു. അ​ത് മ​ഠ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​നും ക​ല്ലേ​റി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​യം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം രോ​ഷാ​കു​ല​രാ​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ധൃ​തി​പി​ടി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​നെ വി​ന്യ​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ഴു​വ​ൻ പൊ​ലീ​സു​കാ​രും അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​നാ​വി​ല്ല. പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​യ​മ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റി​യ​ത്.

    സ​ന്യാ​സി​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 58 പേ​ർ​ക്കും 49 പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​രാ​യി ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ഗെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ട് വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല. നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​രാ​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AK Antonymarad casesivagiriKerala Assembly
    News Summary - Sivagiri and Marad reports were on the assembly website years ago
    Similar News
    Next Story
    X