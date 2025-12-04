Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    4 Dec 2025 9:51 PM IST
    Updated On
    4 Dec 2025 9:51 PM IST

    പത്മകുമാറിനെതിരെ കുരുക്ക് മുറുക്കി എസ്.ഐ.ടി; വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ദ്വാരപാലക ശിൽപപാളിയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയിലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

    SIT,Padmakumar,Arrest,Gold theft,Dwarpalaka Shilpapali,ശബരിമലകൊള്ള, ദ്വാരപാലകശിൽപം, തിരുവനന്തപുരം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​കൊ​ള്ള​യി​ൽ തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ വീ​ണ്ടും കേ​സ്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​മോ​ഷ​ണ കേ​സി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എം നേ​താ​വാ​യ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ എ​സ്.​ഐ.​ടി പ്ര​തി ചേ​ര്‍ത്ത​ത്. ഈ ​കേ​സി​ൽ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ് പൂ​ജ​പ്പു​ര സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യി​ലെ സ്വ​ര്‍ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​ചേ​ര്‍ത്ത് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ളി​ലെ സ്വ​ര്‍ണം ചെ​മ്പാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഇ​തോ​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ കൊ​ള്ള​യി​ലെ ര​ണ്ടു കേ​സി​ലും പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ പ്ര​തി​യാ​യി. പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ റി​മാ​ന്‍ഡ് കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കേ​സി​ലും പ്ര​തി​ചേ​ര്‍ത്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള നി​ര്‍ണാ​യ​ക റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് എ​സ്.​ഐ.​ടി കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ, പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ റി​മാ​ന്‍ഡ് കാ​ലാ​വ​ധി കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടി.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ 10 പ്ര​തി​ക​ളും ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ത്മ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അ​ട​ക്കം എ​ട്ട് പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കേ​സി​ലും പ്ര​തി ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​രു​ക്കാ​കും. തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​ൽ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റു അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ജാ​മ്യ ഹ​ര്‍ജി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ക​ട്ടി​ള​പാ​ളി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​കാ​ര്യ​വും കൂ​ട്ടാ​യെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ ജാ​മ്യ ഹ​ര്‍ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മി​നു​ട്സി​ൽ ചെ​മ്പ് എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ​ത് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ത​ന്നെ മാ​ത്രം കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ എ​തി​ർ​പ്പാ​ണ് ജാ​മ്യ ഹ​ർ​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ​യും മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ശ്രീ​യു​ടെ​യും മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം എ​സ്.​ഐ.​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​യ​ശ്രീ നാ​ലാം പ്ര​തി​യും ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​റാം പ്ര​തി​യു​മാ​ണ്. മി​നി​ട്സ് തി​രു​ത്തി ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് ജ​യ​ശ്രീ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നം ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും തെ​റ്റു ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ജ​യ​ശ്രീ​യു​ടെ വാ​ദം.

    TAGS:dewaswam boardSabarimala NewsArrest
    News Summary - SIT tightens noose against Padmakumar; Arrest again
