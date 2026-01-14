Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഹുൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 8:08 AM IST

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പുലർച്ചെ തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിൽ തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ച് എസ്.ഐ.ടി

    text_fields
    bookmark_border
    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പുലർച്ചെ തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിൽ തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ച് എസ്.ഐ.ടി
    cancel
    Listen to this Article

    പത്തനംതിട്ട: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. പുലർച്ചെ ആറു മണിക്ക് തന്നെ എസ്.ഐ.ടി സംഘം തിരുവല്ലയിലെ സെവൻസ് ഹോട്ടലിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. ഇവിടെ വെച്ചാണ് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

    പാലക്കാട് ഹോട്ടൽമുറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രാഹുലിന്‍റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ശാസ്ത്രീയ പരശോധനക്കയക്കും. പാലക്കാട് എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കുന്ന കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.

    മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്.15ന് കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കും.മറ്റന്നാളാണ് രാഹുലിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sexually assaultRahul Mamkootathilevidence collectionLatest News
    News Summary - SIT takes Rahul Mamkootathil to a hotel in Thiruvalla early in the morning to collect evidence
    Similar News
    Next Story
    X