Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'ആലപ്പുഴയിലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 May 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 7:53 AM IST

    'ആലപ്പുഴയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം'; എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ട് നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ആലപ്പുഴയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം; എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ട് നാളെ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴയിൽ നവകേരള യാത്രക്കിടെ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ കെ.എസ്.യു പ്രവർത്തകരെ പിണറായി വിജയന്‍റെ ഗൺമാൻ അടക്കമുള്ളവർ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ട് നാളെ സമർപ്പിക്കും. ഗൺമാൻ അനിൽ കുമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതികൾക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനടക്കം കേസെടുത്തേക്കും. അഞ്ച് പേരാണ് പ്രതി പട്ടികയിലുള്ളത്. ആലപ്പുഴ ലോക്കൽ പൊലീസിന്‍റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തകരെയാണ് ക്രൂരമായി തലക്കടിച്ച് മർദിച്ചത്.

    വകുപ്പ് തല നടപടിക്ക് എസ്.ഐ.ടി ഉടൻ ശുപാർശ ചെയ്യും. മുൻ എ.ഡി.ജി.പി എം.ആർ അജിത് കുമാർ കേസ് ഡയറി തിരുത്തി പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഇതുകൂടി പരിശോധിച്ചാകും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കൽ.

    ഗൺമാൻ ആയിരുന്ന അനിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സന്ദീപും ഇന്നലെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ബാക്കി മൂന്നു പേർ കൂടി നാളെ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകുമെന്നാണ് വിവരം. എസ്.ഐ.ടി നടപടിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മർദനമേറ്റ എ.ഡി തോമസ് പ്രതികരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gunman attackSITAlappuzhaLatest News
    News Summary - SIT report on gunaman attack on KSU activists
    Similar News
    Next Story
    X