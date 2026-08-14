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    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 7:52 AM IST

    പി.എസ്​.സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്ക്​; വിവരങ്ങൾ എസ്​.ഐ.ടിക്ക് ലഭിച്ചു

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    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ന്ന​ത​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ങ്ങി​യേ​ക്കും
    https://www.madhyamam.com/tags/psc
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​രീ​ക്ഷാ, നി​യ​മ​ന ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ൽ പി.​എ​സ്.​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ങ്ക്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ്​ പ​രീ​ക്ഷാ​ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ പി.​എ​സ്.​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പേ​ര്​ പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ​എ​സ്.​ഐ.​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് ചീ​ഫ് പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട്​ നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു കേ​സാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പി.​എ​സ്.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ൻ മ​റ്റൊ​രു പ​രീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും കേ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. പി.​എ​സ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ന്ന​ത​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ങ്ങു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ.

    നി​ല​വി​ൽ പി.​എ​സ്.​സി ന​ട​ത്തി​യ നൂ​റോ​ളം പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​പ​രാ​തി​ക​ളെ​ല്ലാം വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും തി​രി​മ​റി​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പി.​എ​സ്.​സി​യെ മ​റ​യാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ന്നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പി.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ മൂ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ പ​രീ​ക്ഷാ​ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ നേ​രി​ട്ട്​ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം.

    ഓ​ൺ​സ്ക്രീ​ൻ മാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ലാ​ണ്​ പ​ല​ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ന​ട​ന്നെ​ന്നും ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പ​ല പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ലെ​യും ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ​ക​ളി​ലും തി​രി​മ​റി ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​കൂ​യെ​ന്നു​മാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി നി​ല​പാ​ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​റ്റു​ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളെ​കു​റി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ.​ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും.

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    TAGS:pscSITOfficialsExam IrregularityKerala
    News Summary - SIT receives information about officials' role in PSC exam irregularities
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