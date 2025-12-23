Begin typing your search above and press return to search.
    എസ്​.ഐ.ടി: സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നത്​ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ- സതീശൻ

    പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​​ക്കൊ​ള്ള കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ര​ണ്ട് മു​തി​ർ​ന്ന ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി.​സ​തീ​ശ​ൻ. മ​ര്യാ​ദ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പേ​ര് പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ണ്ട് അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ​റ​യി​പ്പി​ക്ക​രു​ത്. എ​സ്.​ഐ.​ടി യെ ​സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. ദ​യ​വ് ചെ​യ്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​മാ​റ​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പു​റ​ത്ത് പ​റ​യും.

    സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യെ ഹൈ​കോ​ട​തി വ​ള​രെ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കൊ​ള​ള തു​ട​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ടെ മേ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്ന് വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​യി എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യും ഇ​ത് ശ​രി​വ​ച്ചു. അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്ക​ണം. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. എ​വി​ടെ പാ​ളി​ച്ച വ​ന്നാ​ലും അ​ത് പ​റ​യും. എ​സ്.​ഐ.​ടി യി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത് വ​രെ അ​വി​ശ്വാ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. യ​ഥാ​ർ​ഥ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ അ​വ​ർ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ട് വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ല്ല സി.​ബി.​ഐ ആ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​രു​ത്.

    കാ​മ​രാ​ജ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വാ​തി​ൽ അ​ട​ച്ചു. ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​ത് ഇ​നി തു​റ​ക്കി​ല്ല. വി​ഷ്ണു​പു​രം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നി​ര​ന്ത​രം സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ത് അ​ട​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​നി​ല്ല. സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ബാ​ക്കി എ​ല്ലാം അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

