    പോ​റ്റി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത​ബ​ന്ധം; നി​ർ​ണാ​യ​ക ഫോ​ൺ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്

    • ക​ട​കം​പ​ള്ളി​യെ വീ​ണ്ടും​ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തേ​ക്കും
    പോ​റ്റി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത​ബ​ന്ധം; നി​ർ​ണാ​യ​ക ഫോ​ൺ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ബ​ന്ധം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. പോ​റ്റി​യു​ടെ ര​ണ്ടു ഫോ​ണു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​പൊ​ലീ​സ് ഉ​ന്ന​ത​രു​മാ​യി പോ​റ്റി​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​വ​രി​ൽ ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​സ്. ശ​ശി​ധ​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. പ​ണ​മി​ട​പാ​ടി​ന്‍റെ​യും യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​നെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​നും ത​മ്മി​ലെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മൊ​ഴി​ക​ളി​ലെ വൈ​രു​ധ്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത തേ​ടി​യാ​കും മൊ​ഴി​യെ​ടു​പ്പ്. പോ​റ്റി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു​ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മേ പോ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ കാ​രേ​റ്റു​ള്ള പോ​റ്റി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​ട​കം​പ​ള്ളി എ​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് സാ​ക്ഷി വി​ക്ര​മ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ മൊ​ഴി.

    ക​ട​കം​പ​ള്ളി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് പോ​റ്റി​യു​ടെ​യും മൊ​ഴി​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, താ​ൻ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളോ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളോ കൈ​പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ദം. ഇ​വ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​നാ​കും വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ.

    ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക, ക​ട്ടി​ള​പാ​ളി സാ​മ്പി​ളു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച വി​ക്രം സാ​രാ​ഭാ​യ് സ്​​പേ​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ണ്ടും മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. പാ​ളി​ക​ൾ അ​പ്പാ​ടെ മാ​റ്റി​യോ എ​ന്ന​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണി​ത്.

