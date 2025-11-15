Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Nov 2025 11:28 PM IST
    15 Nov 2025 11:28 PM IST

    ത​ദ്ദേശതെര​ഞ്ഞെടുപ്പ്​: എസ്​.ഐ.ആർ നീട്ടിവെക്കില്ല, നി​ശ്ച​യി​ച്ച തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ന​ട​ത്തും

    ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ​വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ദി​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) നി​ശ്ച​യി​ച്ച തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ന​ട​ത്തും. മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ത​​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ൾ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ തി​രി​കെ വാ​ങ്ങി ക​ര​ട്​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം.

    എ​ന്നാ​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു. ​കേ​ൽ​ക്ക​റു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​​ടു​പ്പ്​ ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ത​ന്നെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം വി​ത​ര​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 85 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ ഫോ​റം വി​ത​ര​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും 19 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ഫോ​റം തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​ക​ൽ മ​നു​ഷ്യ​സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്​ സം​സാ​രി​ച്ച എം.​വി. ജ​യ​രാ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗാ​യ 30,500 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യും വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​ർ ഏ​ത്​ ​ജോ​ലി​യാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ക. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഇ​തി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടും ഗൗ​ര​വ​മാ​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി നീ​ട്ടി​യാ​ൽ എ​തി​ർ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച ജെ.​ആ​ർ. പ​ത്​​മ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഫോം ​വി​ത​ര​ണം പോ​ലും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്​ സം​സാ​രി​ച്ച സ​ത്യ​ൻ മൊ​കേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റും ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്നു. ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നി​ട​യി​ൽ ത​ന്നെ എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ വാ​ശി എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ​ചോ​ദി​ച്ചു. ​

    ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​തി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്​​തു​വെ​ന്ന്​ അ​പ്​​ഡേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ നി​​ർ​ദേ​ശം ദൂ​രു​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച എം.​കെ. റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ​​ജോ​ർ​ജ്​ (കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എം), ​​ജോ​യ്​ എ​ബ്ര​ഹാം (കേ​ര​ള കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്), ജ​യ​കു​മാ​ർ (ആ​ർ.​എ​സ്.​പി) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - SIR will not postpone, will conduct on the scheduled dates
