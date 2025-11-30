Begin typing your search above and press return to search.
    എസ്​.ഐ.ആർ: തിരികെ കിട്ടാത്ത ഫോമുകൾ ‘സ്ഥലംമാറി’യതാക്കുന്നു എന്ന് വിമർശനം

    SIR
    തിരുവനന്തപുരം: വിതരണം ചെയ്തെങ്കിലും തിരികെ കിട്ടാത്ത എസ്​.ഐ.ആർ ഫോമുകൾ ‘സ്ഥലം മാറിപ്പോയവരുടെ’ പട്ടികയിലേക്ക്​ മാറ്റാൻ ബി.എൽ.ഒമാരോട്​ പല ഇലക്​ട്രൽ രജിസ്​ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാരും (ഇ.ആർ.ഒ) ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് വിമർശനം. മുഖ്യ​തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസർ (സി.ഇ.ഒ) വിളിച്ച യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ്​ പ്രതിനിധി എം.കെ. റഹ്​മാനാണ്​ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്​. നിലവിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിൽ ‘ഷിഫ്​റ്റി’ലേക്ക്​ മാറ്റുന്നതോടെ ‘കണ്ടെത്താനാകാത്ത’വരുടെ പട്ടികയിലാകും ഇവരെത്തുക. പിന്നീട്​ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുൾപ്പെടുത്താൻ ഓഫിസുകൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടിവരും.

    2002ലെ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവരോട്​ ‘നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കേ​ണ്ടെ’ന്നാണ്​ ചില ബി.എൽ.ഒമാർ പറയുന്നത്​. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്​ തിരികെ വാങ്ങണമെന്നാണ്​ നിർദേശമാണ്​ ഇവർക്കുള്ളത്​. ഇത്​ പിന്നീട്​ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കാകും ഇടയാക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഡിജിറ്റൈസേഷന്​ കമീഷൻ ധൃതി കൂട്ടുന്നുവെങ്കിലും ആപി​ലെ ​സ​​ങ്കേതിക പ്രശ്​നങ്ങൾ മൂലം ബി.എൽ.ഒമാർ വട്ടം കറങ്ങുകയാണെന്ന്​ പ്രതിനിധികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആപ്​ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ഫോം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോലും ബി.എൽ.ഒമാർക്ക്​ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും സി.പി.എം പ്രതിനിധി എം. വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരേ സമയത്ത്​ ഫോം നൽകിയവരാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് പല സമയത്താണെന്നതിനാൽ ആളുകളിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു. ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക്​ ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന്​ പറഞ്ഞാണ്​ ചിലരുടേത്​ വൈകുന്നത്​. പൂരിപ്പിച്ച്​ നൽകുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഫോം ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്യാനുള്ള നപടിയുണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു.

    എന്യൂമറേഷൻ തീരാൻ ഇനി അഞ്ച്​ ദിവസം: തിരികെയെത്താനുള്ളത്​ 42 ലക്ഷം ഫോമുകൾ

    തിരുവനന്തപുരം: എസ്​.ഐ.ആർ എന്യൂമറേഷൻ അവസാനിക്കാൻ അഞ്ചുദിവസം ശേഷിക്കേ വിതരണം ചെയ്തതിൽ പൂരിപ്പിച്ച്​ കിട്ടാനുള്ളത്​ 42 ലക്ഷം ഫോമുകൾ. 2.78 കോടിയിൽ 99.5 ശതമാനം (2.76 കോടി) ഫോമുകൾ​ വിതരണം ചെയ്തെന്നാണ്​ കമീഷന്‍റെ കണക്ക്​. ഇതിൽ 85 ശതമാനമായ 2.34 കോടി ഫോമുകളാണ്​ തിരികെ എത്തിയത്. ശേഷിക്കുന്ന 42 ലക്ഷം ഫോമുകൾ കലക്ഷൻ സെന്‍ററുകളടക്കം സ്​ഥാപിച്ച്​ തിരികെ വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമമാണ്​ നടക്കുന്നത്​.

    തിരിച്ചുവന്ന 2.34 കോടി ഫോമുകളിൽ 75 ശതമാനവും ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്​തെന്നാണ്​ കമീഷന്റെ നിഗമനം​.​ അപ്​ലോഡ്​ ചെയ്ത എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 1.75 കോടി വരും. കിട്ടിയിട്ടും ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്യാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്​ 59 ലക്ഷം ഫോമുകളാണ്​. ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്തതിൽ 91 ശതമാനത്തിലും മാപ്പിങ്​ പൂർത്തിയാക്കാനായി. 2002ലെ പട്ടികയിൽ പേരുള്ളവരോ രക്ഷിതാക്കൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരോ ആണ്​ ഈ 91 ശതമാനമായ 1.59 കോടി പേർ. ഇവർ തിരിച്ചറിയിൽ രേഖകൾ സമർപ്പി​ക്കേണ്ടിവരില്ല.

    ശേഷിക്കുന്ന ഒമ്പത്​ ശതമാനമായ 16 ലക്ഷം പേർ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം​. ഡിജിറ്റൈസേഷൻ 71 ശതമാനം പിന്നിട്ടപ്പോൾതന്നെ കണ്ടെത്താനാകാത്തവരുടെ എണ്ണം 7.61 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. ഇതിൽ 3.41 ലക്ഷം മരിച്ചവരാണ്​. 88,945 പേരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. 2.79 ലക്ഷംപേർ സ്ഥിരമായി താമസം മാറിയവരാണ്​. ഇരട്ടിപ്പിന്‍റെ പേരിൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ 44,758 വരും. ഫോം വാങ്ങാൻ തയാറാകാത്തവരും വാങ്ങിയിട്ട്​ തിരികെ നൽകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന്​ അറിയിച്ചവരും 7244 പേർ.

    ലക്ഷ്യം​ പരമാവധി പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ -രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ

    തിരുവനന്തപുരം: പരമാവധി പേരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തലാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്​ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസർ രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ. നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടവർ ഒന്നോ ​രണ്ടോ ശതമാനം ​മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. അപ്പീലുകൾ പരമാവധി കുറച്ച്​ പട്ടിക തയാറാക്കാനാണ്​ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്​. 99.5 ശതമാനം ഫോറങ്ങളും വിതരണം ചെയ്‌തു. ബാക്കിയുള്ളവയുടെ വിതരണം ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കും. 2002ലെ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങള്‍ എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോറത്തില്‍ ചേര്‍ക്കാത്തവരുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ബന്ധപ്പെടും. പൂരിപ്പിക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ വളണ്ടിയർമാരുടെയും വില്ലേജ്​ ജീവനക്കാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കും. ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിലും മാത്രമാകും വോട്ടര്‍ക്ക് നോട്ടീസും ഹിയറിങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    News Summary - SIR: undelivered forms are being 'displaced'
