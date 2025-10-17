Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 11:18 PM IST

    സർ സയ്യിദ് ദിനാചരണം 20 ന് കോട്ടക്കലിൽ

    സർ സയ്യിദ് ദിനാചരണം 20 ന് കോട്ടക്കലിൽ
    സ​ർ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​​ൻ

    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: അ​ലി​ഗ​ഡ് മു​സ്ലിം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ്​​ഥാ​പ​ക​നും, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ഷ്ക​ർ​ത്താ​വു​മാ​യ സ​ർ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​​ന്‍റെ സ്​​മ​ര​ണാ​ർ​ത്ഥം സ​ർ സ​യ്യി​ദ് ദി​നം​ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​ലി​ഗ​ഡ് മു​സ്ലിം യൂ​നിവേ​ഴ്സി​റ്റി പൂ​ർ​വ്വ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്​​ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് തിങ്കളാഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​ക്ക് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ പീ​സ്​ പ​ബ്ലി​ക് സ്​​കൂ​ളി​ലാണ് പ​രി​പാ​ടി.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ​ മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. അ​ലി​ഗ​ഡ് മു​സ്ലിം യൂ​നിവേ​ഴ്സി​റ്റി മ​ല​പ്പു​റം സെ​ന്‍റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്രൊ​ഫ. ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, സ​ർ സ​യ്യി​ദ് അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    മു​ൻ മ​ന്ത്രി പി.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ബ്ബ്, പ്രൊ​ഫ. ആ​ബി​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ എം.​എ​ൽ.​എ, മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ം. 2024-25 അ​ധ്യാ​യ​ന വ​ർ​ഷം ദേ​ശീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ നേ​ടി​യ അ​ലി​ഗേ​റി​യ​ൻ​സി​ന്‍റെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ സ​യ്യി​ദ് മെ​റി​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. അ​ലി​ഗ​ഡ് മു​സ്ലിം യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പൂ​ർ​വ്വ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി സം​ഗ​മ​വും ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

