    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:33 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: ബി.എൽ.ഒക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

    എസ്.ഐ.ആർ: ബി.എൽ.ഒക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​ക്ക് സ​ബ് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് സീ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി അ​സ്‌​ല​മി​നാ​ണ് സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ എ​സ്. ഗൗ​തം​രാ​ജ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ കൃ​ത്യ​മാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടീ​സി​ലു​ള്ള​ത്. 984 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 390 പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഫോ​റം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, കൃ​ത്യ​മാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഫോ​റ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും അ​സ്‍ലം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നോ​ർ​ത്ത് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ 96ാം ബൂ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​യി​രു​ന്നു അ​സ്‌​ല​മി​ന്. പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ബൂ​ത്ത് മാ​റ്റി​ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റോ​ട് ആ​റു​മാ​സം മു​മ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​മാ​സം നാ​ലി​ന് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം 300 ഫോ​റ​വും പി​ന്നീ​ട് 500ഉം ​മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 200ഓ​ളം ഫോ​റ​വും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് ഫോ​റം വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മാ​ന്യ​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും താ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ, നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ബ് ക​ല​ക്ട​റെ കാ​ണാ​നാ​യി പോ​കു​ന്ന ദി​വ​സം​വ​രെ 500 ഓ​ളം ഫോ​റ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ​വെ​ച്ച് മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ക​യും ത​ന്റെ മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ വി​ളി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​സ്‌​ലം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ വൈ​കി​യ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രേ​ഖാ​മൂ​ലം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​ത് വാ​യി​ച്ചു​നോ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ന് ശേ​ഷ​വും ഫോ​റം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ജോ​ലി തു​ട​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​വ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ന്നും അ​സ്‍ലം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​ക്ക് സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

