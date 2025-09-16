Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 6:51 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 6:51 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ; കേരളത്തിൽ പരിശോധനക്ക്​ തുടക്കം

    എസ്.ഐ.ആർ; കേരളത്തിൽ പരിശോധനക്ക്​ തുടക്കം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​മ​ഗ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി 2002ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ​യും നി​ല​വി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ​ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​രു പ​ട്ടി​ക​ക​ളും താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഐ.​ടി സെ​ല്ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും മ​റ്റും കേ​ന്ദ്രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 2025ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 53.25 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൂ​ടു​ത​ലു​ണ്ട്. പ​രി​ശോ​ധ​ന ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. 2002ലെ​യും 2025ലെ​യും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം ക​മീ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭം എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​വും എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ www.ceo.kerala.gov.in തു​റ​ന്ന ശേ​ഷം Voter Search/ SIR 2002 എ​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞാ​ൽ 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. ജി​ല്ല, നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം, വോ​ട്ട​റു​ടെ പേ​ര്, പാ​ർ​ട്ട് സീ​രി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്.

    2025ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി‍ൽ പേ​രു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ Electoral Search (https://electoralsearch.eci.gov.in) എ​ന്ന ഓ​പ്‌​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ന​മ്പ​ർ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​തെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് അ​റി​യാം. 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​രു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റൊ​രു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​റി​യാ​ലും ര​ണ്ടു പ​ട്ടി​ക​ക​ളി​ലും ഉ​ള്ള​താ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    X