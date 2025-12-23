Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 11:50 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:50 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ: കൂടുതൽ കുന്ദമംഗലത്ത്​, കുറവ്​ എറണാകുളത്ത്

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലവും കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​ം
    SIR, Kundamangalam, higher incidence, Ernakulam, lower incidence, എസ്.ഐ.ആർ, എറണാകുളം, കുന്ദമംഗലം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ര​ട്​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​രം സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ്. 1,10,485 പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രും 1,14,972 സ്ത്രീ​ക​ളും ര​ണ്ട്​ ​ട്രാ​ൻ​സ്​​ജ​ണ്ട​ർ​മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 2,25,459 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ. വ​ണ്ടൂ​ർ ( 2,22,951), നി​ല​മ്പൂ​ർ ( 2,21,642), തി​രൂ​ർ (2,21,310), നാ​ദാ​പു​രം (2,16,801) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​​ മു​ന്നി​ലു​ള്ള മ​റ്റ്​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം എ​റ​ണാ​കു​ള​മാ​ണ്. 1,26,244 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ദേ​വി​കു​ളം (1,37,112), കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സൗ​ത്ത്(1,41,894), കോ​ട്ട​യം (1,43,332 ), ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല (1,47,202) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കു​റ​വു​ള്ള മ​റ്റ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ 1,14,972 സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രു​ഷ​ൻ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ഇ​വി​ടെ ത​ന്നെ, 1,10,782.

    News Summary - SIR: More in Kundamangalam, less in Ernakulam
