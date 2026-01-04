Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: മാപ്പ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 6:45 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: മാപ്പ്​ ചെയ്യാനാകാത്തവർ കൂടുതൽ തലസ്ഥാനത്ത്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നോ​ട്ടീ​സ്​ ല​ഭി​ക്കു​ക 3.92 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: മാപ്പ്​ ചെയ്യാനാകാത്തവർ കൂടുതൽ തലസ്ഥാനത്ത്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നോ​ട്ടീ​സ്​ ല​ഭി​ക്കു​ക 3.92 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ മാ​പ്പി​ങ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത​ത്​ മൂ​ലം രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട 19.32 ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ൽ. 3.92 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ല​ഭി​ക്കു​ക. എ​റ​ണാ​കു​ളം (2.06 ല​ക്ഷം), തൃ​ശൂ​ർ (1.95 ല​ക്ഷം) എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​ത്. 2002 ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സ്വ​ന്തം പേ​രോ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രോ ഉ​ൾ​പ്പ​ടാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ മാ​പ്പി​ങ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത​ത്​.

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​ഒ​പ്പി​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേസ​മ​യം അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച തി​രി​ച്ച​റി​യി​ൽ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി അ​താ​ത്​ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹി​യ​റി​ങി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ. മാ​പ്പ്​ ചെ​യ്യാ​ത്ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ വ​യ​നാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്,18,777 പേ​ർ.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് 3.92 ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ ​ 3.39 ല​ക്ഷം നോ​ട്ടീ​സ്​ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ നോ​ട്ടീ​സ്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്​ 314 പേ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മി​ക്ക ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സ്ഥി​തി വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മ​ല്ല. ആ​കെ​യ​ള്ള 19.32 ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 18,915 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കാ​നാ​യ​ത്. അ​താ​യ​ത്​ ജി​ല്ലാ ശ​രാ​ശ​രി നോ​ക്കി​യാ​ൽ 1,351 പേ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്രം. പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​രം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് (3,632). ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലും (205).

    അ​തേസ​മ​യം 19.32 ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ മാ​പ്പ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത 5.12 ല​ക്ഷം പേ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ബി.​എ​ൽ.​ഒമാ​ർ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച്​ ആ​പ്​ വ​ഴി അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്തിട്ടു​ണ്ട്. 63,730 പേ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച്​ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്ത കോ​ട്ട​യ​മാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. 1,330 പേ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ മാ​ത്രം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച കാ​സ​ർ​കോ​ടാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പി​ന്നി​ൽ. ഇ​തി​നോ​ട​കം രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ 5.12 ല​ക്ഷം പേ​രെ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. അ​തേ സ​മ​യം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ മാ​രാ​ണ്​ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം ​കൈ​ക്കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​തെ​ന്നും മ​റി​ച്ചൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​രാ​മാ​യി ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SIRKerala NewsKerala SIR
    News Summary - SIR: Maping and enumeration progressing
    Similar News
    Next Story
    X