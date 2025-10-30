Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 8:08 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കം; തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചതിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

    എസ്.ഐ.ആർ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കം; തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചതിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
    കൽപറ്റ: കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പി. എസ്.ഐ.ആർ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കമെന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചതിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് എവിടെ എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

    ഒക്ടോബർ 28 മുതലാണ് കേ​ര​ളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ടാംഘട്ട വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ചത്. ബി​ഹാ​റി​ന് ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാംഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, പു​തു​ച്ചേ​രി, അ​ന്ത​മാ​ൻ- നി​കോ​ബാ​ർ, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ്, ഗോ​വ, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ ഭ​ര​ണ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​സം ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. അ​സ​മി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി വേ​റെ പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ​മു​ള്ള​ത് കൊ​ണ്ടും പൗ​ര​ത്വ പ​ട്ടി​ക (എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി) വി​ഷ​യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ലും അ​സ​മി​നെ മാ​ത്രം രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യു​ള്ള എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ​ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴു​വ​രെ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​ക്രി​യ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തിങ്കളാഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു​. ഇ​നി എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മേ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കൂ. ബി​ഹാ​റി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ജൂ​ൺ ആ​റി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്ക​ണം. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​ന്ന 2002-04 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യാ​കും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 2002ലാ​യി​രു​ന്നു എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കും രേ​ഖ​ക​ളൊ​ന്നും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​തെ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ന്തം പേ​രോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രോ 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന 12 രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ.

