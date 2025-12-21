Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 11:02 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ രക്തരഹിത വംശഹത്യ -പരകാല പ്രഭാകർ

    എസ്.ഐ.ആർ രക്തരഹിത വംശഹത്യ -പരകാല പ്രഭാകർ
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ര​ക്ത​ര​ഹി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍ പ​ര​കാ​ല പ്ര​ഭാ​ക​ർ. എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​വും പൗ​ര​ത്വ​വും നി​ഷേ​ധി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മി​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൗ​രാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​തി​ജ്ഞ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ഘ​ട​ന മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​വി​ഭാ​ഗം പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ​വ​രു​ക​യും പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ര​ക്ത​ര​ഹി​ത മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചി​ല​രെ ത​ന്ത്ര​പൂ​ർ​വം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കാ​ണു​ന്ന ലാ​ഘ​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​ക​രു​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു കു​ഴ​പ്പ​വു​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മൗ​ഢ്യ​മാ​ണ്.

    ബി​ഹാ​റി​ല്‍ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ള്‍ 7.24 കോ​ടി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രി​ല്‍ 47 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ് ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​വ​രി​ല്‍ മ​ഹാ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും യ​ഥാ​ർ​ഥ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ ആ​യി​രു​ന്നു. പ​ക​രം പു​തു​താ​യി ചേ​ര്‍ത്ത​വ​രി​ല്‍ 3.7 ല​ക്ഷം പേ​ര്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ പോ​ലും ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​ത്ത​ന്നെ​യും ത​ക​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വേ​ണം എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​റി​നെ കാ​ണാ​നെ​ന്നും പ്ര​ഭാ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫ. എം.​പി. മ​ത്താ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ആ​സാ​ദ്, പ്ര​ഫ. കെ. ​ശ്രീ​ധ​ർ, ഡോ. ​ഖ​ദീ​ജ മും​താ​സ്, ഡോ. ​ഡി. സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ്, എ​ൻ. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, എ​ൻ.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​സ്. രാ​ജീ​വ​ൻ, ഷൈ​ലാ കെ. ​ജോ​ൺ, ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മി​തി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

