Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്​​.​​​​​​ഐ.ആർ:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:38 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:38 PM IST

    എസ്​​.​​​​​​ഐ.ആർ: തിരികെ ലഭിച്ച ഫോമുകളെ​​ത്ര? ഉത്തരമില്ലാതെ കമീഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​തെ ‘ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന്​’ അ​പ്​​ഡേ​റ്റ്​ ​ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ
    എസ്​​.​​​​​​ഐ.ആർ: തിരികെ ലഭിച്ച ഫോമുകളെ​​ത്ര? ഉത്തരമില്ലാതെ കമീഷൻ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ പൂ​രി​പി​ച്ച്​ തി​രി​കെ കി​ട്ടി​യ ഫോ​മു​ക​ള​ടെ എ​ണ്ണം എ​ത്ര​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല. മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ക​ണ​ക്ക്​ ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ത​ര​ണം 85 ശ​ത​മാ​നം പി​ന്നി​ട്ടു​വെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ തി​രി​കെ കി​ട്ടി​യ​വ​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക്​ ഇ​തു​വ​രെ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്ക​ൽ അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​വു​മ​ല്ല. 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​തി​ൽ പേ​രു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ തെ​ര​യ​ൽ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​ണ്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രോ​ട്​ ചോ​ദി​ച്ച​ൽ വെ​ബ്​​​സൈ​റ്റി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യു​​​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്നു. വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ പ​ട്ടി​ക ക​ണ്ടെ​ത്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫോ​മി​ലേ​ക്ക്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൽ എ​ല്ലാ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.

    ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ബി.​എ​ൽ.​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഫോം ​ന​ൽ​കി അ​വ​ർ പോ​വു​ക​യാ​ണ്. സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​ൻ പ​ല ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. പ​രി​ശീ​ല​നം കി​ട്ടാ​ത്ത​താ​വാം ഇ​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും വി​വി​ധ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫോ​മു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​തെ വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​യി അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ബി​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു. ​കേ​ൽ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ​തെ​റ്റാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണി​ത്. ​ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​ത​ശേ​ഷ​മേ അ​പ്​​ഡേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​വൂ​വെ​ന്ന്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​​ൽ​പോ​ലും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ഗൃ​ഹ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ അ​പ്​​ഡേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ​ഫോം ​വി​ത​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഡ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടേ​യും ഇ​ല​ക്ട​ർ ര​ജി​സ്​​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രു​ടേ​യും യോ​ഗം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വി​ളി​ച്ചു​​ചേ​ർ​ത്തു. ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ അ​പ്​​ഡേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​വൂ​വെ​ന്ന മു​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionSIR
    News Summary - SIR: How many forms were returned? Commission without answer
    Similar News
    Next Story
    X