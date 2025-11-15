Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്​.ഐ.ആർ: സർക്കാറും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:40 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ: സർക്കാറും സി.പി.എമ്മും സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന്​ ആരും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കരുതെന്ന്​ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
    എസ്​.ഐ.ആർ: സർക്കാറും സി.പി.എമ്മും സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക്​
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്​​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ​യാ​ണ്​ സ​മീ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ എ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹൈ​കോ​ട​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​സി​ൽ ക​ക്ഷി ചേ​രു​മെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ കാ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    നി​യ​മ​യു​ദ്ധം ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ മു​ഴു​വ​നാ​ളു​ക​ളും ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും വോ​ട്ട്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്​ എ​തി​രാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ന്നാ​ൽ അ​ർ​ഹ​രാ​യ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പേ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​​ത്തു​പോ​കും.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന്​ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച​യി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും അ​ത്​ ത​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. അ​താ​യ​ത്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ​ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണം എ​ന്ന്​ ​ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​തി​ലൊ​ന്നും കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ല. ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യു​ള്ള വാ​ശി​പി​ടി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIMSIRSupreme Court
    News Summary - SIR: Government and CPM to the Supreme Court
    Similar News
    Next Story
    X