    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:38 PM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഫോം വിതരണത്തിൽ എണ്ണം തികച്ചില്ല; കോഴിക്കോട് ബി.​എ​ൽ.​ഒക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

    കോഴിക്കോട്: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണത്തിന്‍റെ (​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഭാഗമായുള്ള എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം വിതരണം ചെയ്തതിലെ കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി.​എ​ൽ.​ഒക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സീനിയർ ക്ലാർക്ക് അസ് ലമിനാണ് സബ് കലക്ടർ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. നവംബർ 15ന് മുമ്പ് മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം.

    96-ാം നമ്പർ ബൂത്തിന്‍റെ ചുമതലയാണ് അസ് ലമിന് നൽകിയിരുന്നത്. 984 വോട്ടർമാരിൽ 390 പേർക്കാണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒ വിതരണം ചെയ്തത്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്തില്ലെന്നാണ് സബ് കലക്ടറിന്‍റെ നോട്ടീസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എന്തു കൊണ്ടാണ് എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം വിതരണം ചെയ്യാൻ വൈകിയതെന്നും നോട്ടിസിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ബി.​എ​ൽ.​ഒമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നിർവഹിക്കുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പരാതി പ്രകാരമാണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒക്ക് സബ് കലക്ടർ നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

    ജോ​ലി സ​മ്മ​ര്‍ദം കാരണം കണ്ണൂരിൽ ബി.എൽ.ഒ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലും ബി.എൽ.ഒ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയ സംഭവത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു.

    ജോ​ലി സ​മ്മ​ര്‍ദം കാരണം വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ (​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റെ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) വീ​ട്ടി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ഇന്നലെ ക​ണ്ടെ​ത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി കു​ന്ന​രു എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ കാ​ങ്കോ​ൽ ഏ​റ്റു​കു​ടു​ക്ക​യി​ലെ അ​നീ​ഷ് ജോ​ര്‍ജ് (45) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജോ​ലി സ​മ്മ​ര്‍ദ​മാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ​ ഏ​റ്റു​കു​ടു​ക്ക​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലാ​ണ് അ​നീ​ഷ് ജോ​ർ​ജി​നെ തൂ​ങ്ങി മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​നീ​ഷി​നെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. രാ​വി​ലെ കു​ടും​ബ​ത്തെ പ​ള്ളി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വി​ട്ട​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ജീ​വ​നെ​ടു​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​നീ​ഷ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ടു​ത്ത ജോ​ലി സ​മ്മ​ര്‍ദ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്നു​വ​രെ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​ന്ന​രു എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ പ്യൂ​ണാ​ണ് അ​നീ​ഷ്.

