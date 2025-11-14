എസ്​.ഐ.ആർ: ഫോം വിതരണം രണ്ട്​ കോടി പിന്നിട്ടു

എസ്.ഐ.ആർ: ഫോം വിതരണം രണ്ട് കോടി പിന്നിട്ടുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എസ്.ഐ.ആറിന്റെ ഭാഗമായുള്ള എന്യൂമറേഷൻ ഫോം വിതരണം രണ്ട് കോടി പിന്നിട്ടെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ. വിതരണം ആരംഭിച്ച് 11 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ 2.20 കോടി ഫോമുകളാണ് വോട്ടർമാരുടെ കൈകളിലെത്തിയത്. ഏഴ് ജില്ലകളിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികം ഫോം വിതരണം ചെയ്തു. 2025 ഒക്ടോബറിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്താകെ 2.78 കോടി വോട്ടർമാരാണുള്ളത്.
ഇത്രയും പേർക്കും ഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നവംബർ 25ന് മുമ്പ് ഫോം വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ നിർദേശം. അതേസമയം എത്ര ഫോം തിരികെ കിട്ടി എന്ന വിവരം കമീഷൻ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ, വിതരണം ചെയ്ത ഫോമുകളിൽ പകുതിയോളം തിരികെയെത്തി എന്നാണ് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ അവകാശപ്പെട്ടത്.
46.96 ലക്ഷം പേർക്കാണ് അന്ന് ഫോം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register