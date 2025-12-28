Begin typing your search above and press return to search.
    എസ്​.ഐ.ആർ ഹിയറിങ്: രേ​ഖ​ക​ളു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന്​ മി​നു​ട്ട്​ മാത്രം; വോട്ടർമാരെ വലയ്ക്കില്ലെന്ന്​ സി.ഇ.ഒ

    ഏ​ഴു നാ​ൾ മു​മ്പ് നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കും
    എസ്​.ഐ.ആർ ഹിയറിങ്: രേ​ഖ​ക​ളു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന്​ മി​നു​ട്ട്​ മാത്രം; വോട്ടർമാരെ വലയ്ക്കില്ലെന്ന്​ സി.ഇ.ഒ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​നി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക്​ ​ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന്​ ഹ​ജ​രാ​കാ​ൻ ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സം മു​ൻ​പേ നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ (സി.​ഇ.​ഒ) ര​ത്ത​ൻ യു.​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ. 19 ല​ക്ഷം പേ​രെ​യാ​ണ്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​തെ​ന്നും ഇ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഹി​യി​റി​ങ്​ ന​ട​​ത്താ​ൻ ഉ​​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​ക​ളോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ ന​ൽ​കാ​ത്ത​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ഹി​യ​റി​ങ് വേ​ണ്ടി വ​രി​ല്ല.

    ഒ​രാ​ളെ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് വി​ളി​ക്ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന​തി​ലെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​രം അ​ത​ത്​ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ​ക്കാ​ണ്. ​ നോ​ട്ടി​സി​ലും ഹി​യ​റി​ങ്ങി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഏ​ഴു ദി​വ​സം സ​മ​യ​മു​ണ്ട്. ഈ ​സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രോ​ട്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും.

    രേ​ഖ​ക​ളു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഹി​യ​റി​ങ്​ മൂ​ന്ന്​ മി​നു​ട്ട്​

    എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന്​ മി​നു​ട്ടേ ​ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന്​ വേ​ണ്ടി വ​രൂ. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ വേ​ണ്ട​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ച്​ മി​നി​റ്റ്. ഒ​രു ദി​വ​സം 100 പേ​രെ ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​തി​ദി​നം ഒ​രു ല​ക്ഷം പേ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. 15 ദി​വ​സം കൂ​ടി അ​ധി​കം എ​ടു​ത്താ​ലും വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ക​ര​ടു പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും എ​ന്നാ​ൽ മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്താ​വ​രു​മാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ പ​ര​മാ​വ​ധി സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ല്ലാ വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലും രേ​ഖ​ക​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​നി രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ളെ പു​റ​ത്താ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ, 100 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ന​ർ​ഹ​നാ​ണ്​ എ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മേ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രെ ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ

    ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന പ​ക്ഷം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​രു​ടെ പേ​ര്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​മീ​ഷ​ന്​ കൈ​മാ​റാം. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​വ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കും.

    ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഫോം 6 ​ഉം ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മും ഇ​വ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ഹി​യ​റി​ങ്​ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

