    എ​​സ്.​​ഐ.​​ആർ: എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്‍ ഫോം വിതരണത്തിന് വേഗതയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ചി​​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി
    SIR; enumeration form distribution is slow
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മ​ല​പ്പു​റം: എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള​ള എ​​ന്യൂ​​മ​​റേ​​ഷ​​ന്‍ ഫോം ​വി​​ത​​ര​​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വീ​ടു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. ചി​ല വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് എ​ട്ട് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ നാ​ല് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ദി​നം ത​ന്നെ ഫോ​മു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യും കി​ട്ടാ​ത്ത വീ​ടു​ക​ളു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ ഇ​നി​യും നി​യ​മി​ച്ചി​​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഫോം ​ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ​പേ​രും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത് നി​ന്ന് കൈ​പ്പ​റ്റാ​നാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല് വ​രെ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച ഫോ​മു​ക​ൾ മ​ട​ക്കി​ന​ൽ​കാ​ൻ സ​മ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഫോ​മു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് പ​ല​രി​ലും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ചി​ല ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ​ഫോം ​വീ​ടു​ക​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ത​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വാ​ർ​ഡി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ആ​​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

