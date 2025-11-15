Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ​സ്​.​ഐ.​ആ​ർ​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:36 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:36 PM IST

    എ​സ്​.​ഐ.​ആ​ർ​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം വിതരണക്കണക്ക് വിവാദത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്​.​ഐ.​ആ​ർ​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം വിതരണക്കണക്ക് വിവാദത്തിൽ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​സ്​.​ഐ.​ആ​ർ​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​വാ​ദം. ഫോം ​വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്ന്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ വി​വാ​ദ​മാ​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഫോം ​പി​ന്നീ​ട്​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ജി​ല്ലാ​ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു. ​കേ​ൽ​ക്ക​ർ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​

    ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം അ​ക്കാ​ര്യം അ​പ്​​ഡേ​റ്റ്​ ചെ​യ്​​താ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ക​ണ്ട സി.​പി.​എം നേ​താ​വ്​ എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ​​ഫോം ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പെ​രു​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. 48 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ ഫോം ​നേ​മം നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ട്. 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധ​കം ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 16 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഇ​നി 15ശ​ത​മാ​നം എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​ത​ര​ണ​മേ ബാ​ക്കി​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്. 68 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്​​ഥാ​ന ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്ക​ൾ പ​കു​തി​യോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടെ​ന്ന ക​ണ​ക്കാ​ണ്​ ജ​യ​രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ ന​ട​ക്കു​ന്ന 12 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം പി​ന്നി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു​വ​രെ​യു​ള്ള ഔ​ദ്യാ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 90.42 ശ​ത​മാ​നം ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​മാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യ​ത്​ (2, 51,82,253 എ​ണ്ണം) ഗോ​വ-100 ശ​ത​മാ​നം, ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്​- 100 ശ​ത​മാ​നം, ആ​ൻ​ഡ​മാ​ൻ നി​ക്കോ​ബാ​ർ- 99.63 ശ​ത​മാ​നം, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്​-98.58 ശ​ത​മാ​നം, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്​- 98.38 ശ​ത​മാ​നം, പു​തു​ച്ചേ​രി-93.88 ശ​ത​മാ​നം, രാ​ജ​സ്​​ഥാ​ൻ- 97.32 ശ​ത​മാ​നം, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​- 92.04 ശ​ത​മാ​നം, ഉ​ത്ത​ർ പ്ര​ദേ​ശ്​- 94.37 ശ​ത​മാ​നം, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ-98.08 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ​കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BLOSIR
    News Summary - SIR Enumeration Form Distribution Data in Controversy
    Similar News
    Next Story
    X