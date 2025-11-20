Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:05 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ: എന്യൂമെറേഷൻ ഫോം വിതരണം 99.5 ശതമാനം പൂർത്തിയായി

    41,009 വോട്ടർമാർ ഓൺലൈനായി ഫോമുകൾ സമർപ്പിച്ചു
    എസ്​.ഐ.ആർ: എന്യൂമെറേഷൻ ഫോം വിതരണം 99.5 ശതമാനം പൂർത്തിയായി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യൂ​മെ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം 99.5 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​തി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ര​ത്ത​ൻ യു. ​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ. ഇ​തു​വ​രെ 41,009 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഫോ​മു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 78,111 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്ക​ല്ലെ​ന്നും എ​ല്ലാ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രും മു​ഴു​വ​ൻ ഡാ​റ്റ​യും ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ണ​ക്ക് ഇ​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫോ​മു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ഇ​ല​ക്ട​ൽ ലി​റ്റ​റ​സി ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ‘ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഹ​ബു​ക​ൾ’ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ‘താ​ങ്ക്യു ബി.​എ​ൽ.​ഒ-​യു മെ​യ്ഡ് ഇ​റ്റ് നൂ​റ്​ ശ​ത​മാ​നം’ എ​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബൂ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ നൂ​റ്​ ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ എ​ല്ലാ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്/​ബാ​ഡ്ജ് ന​ൽ​കി​യും അ​വ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ബാ​ഡ്ജു​ക​ളും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തും ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കും. ഒ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള വി​ഡി​യോ ത​യാ​റാ​ക്കി​യും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കും.

    SIR Enumeration Form
    News Summary - SIR enumeration form distribution 99 percent completed
