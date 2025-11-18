Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    18 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    18 Nov 2025 7:00 AM IST

    ബി.എൽ.ഒമാരുടെ ജോലിഭാരം; പ്രതിഷേധം കനത്തിട്ടും പുതിയ ഷെഡ്യൂളും നടപടികളും നിർദേശിച്ച് കമീഷൻ

    ബി.എൽ.ഒമാരുടെ ജോലിഭാരം; പ്രതിഷേധം കനത്തിട്ടും പുതിയ ഷെഡ്യൂളും നടപടികളും നിർദേശിച്ച് കമീഷൻ
    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ജോ​ലി സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ‘സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ’ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ത്തു​​​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലും തി​ര​ക്കി​ട്ട്​ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് ക​മീ​ഷ​ൻ.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ക​ല​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ വ​ഴി ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ (ഇ.​ആ​ർ.​ഒ) ന​ൽ​കി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ഫോം ​ന​ൽ​കു​ക​യും തി​രി​കെ വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ക​ല​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ പാ​ടി​​ല്ലെ​ന്നും നേ​ര​ത്തേ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ ക​മീ​ഷ​നാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ല​ക്കം​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. തി​രി​കെ വാ​ങ്ങി​യ ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​പ്​ വ​ഴി അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഫോം ​വി​ത​ര​ണ​വും തി​രി​കെ വാ​ങ്ങ​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ക​ല​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ​ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യു​ള്ള എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​​​ന്‍റെ കേ​സ്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ, ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്നും മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും സ്​​ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഈ ​വെ​പ്രാ​ള​മെ​ന്ന്​ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ൾ 23ന്​ ​മു​മ്പ്​ തി​രി​കെ വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ലു​ള്ള​ത്.

    തി​രു​ത്തി​യ​ത് മു​ഖ്യ​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ മു​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    25നു​ള്ളി​ൽ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ​ത​ന്നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ​തി​രു​ത്തി​യ​ത്. ക​ല​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ 20ന്​ ​അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ 23 മു​ത​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ 26 നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത ആ​വ​ശ്യം. ഇ​താ​ക​ട്ടെ ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​വും ജോ​ലി​ഭാ​ര​വു​മാ​ണ്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക.

    ബൂ​ത്തി​ൽ അ​നു​യോ​ജ്യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ്​ ക​ല​ക്ഷ​ൻ ​സെ​ന്‍റ​ർ ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റും വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റും സൗ​ക​ര്യം ചെ​യ്തു​ന​ൽ​ക​ണം.

    ക​ല​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ബൂ​ത്ത്​ ​ലെ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ർ (ബി.​എ​ൽ.​എ) വ​ഴി​യോ വാ​ട്ട്​​സ് ആ​പ്​ ഗ്രൂ​പ്പ്​ വ​ഴി​യോ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ, മ​രി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​വ​രം പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ബി.​എ.​ഒ​മാ​ർ ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഫ​ല​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണ ഘ​ട്ട​മ​ല്ല, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ അ​തി​ക​ഠി​ന​മാ​വു​​ക​യെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​ത്.

