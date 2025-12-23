Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 6:10 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 6:11 AM IST

    എസ്​.​ഐ.ആർ: കരട്​ പട്ടിക ഇന്ന്​

    • 2.54 കോ​ടി പേ​രാ​ണ് ക​ര​ടി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക, പ​രാ​തി​ക​ൾ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം
    • അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന്
    എസ്​.​ഐ.ആർ: കരട്​ പട്ടിക ഇന്ന്​
    ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 2.78 കോ​ടി പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ 2.54 കോ​ടി പേ​ർ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ തി​രി​കെ​യേ​ൽ​പി​ച്ചു. 24 ല​ക്ഷം പേ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​വ​രു​ടെ ​ബൂ​ത്ത്​ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ 2.54 കോ​ടി പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ്​ ക​ര​ടി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക. ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത 24 ല​ക്ഷം പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യു​ണ്ടാ​കും.

    ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച​ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ജ​നു​വ​രി 22 വ​രെ​യാ​ണ്​ ഇ​തി​നു​ള്ള സ​മ​യം. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫോം ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ‘ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ’ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​നും ഫോം 6 ​ഉം ന​ൽ​കി എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ഇ​തേ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ത​ന്നെ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ​വ​രി​ൽ മ​തി​യാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കും.

    2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​രോ അ​​​​​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ ഉ​ൾ​​​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രി​ല്ല. അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും. നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രാ​ണ്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ക.

    ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​യാ​​ളെ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന്​ ശേ​ഷം ഇ.​ആ​ർ.​ഒ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷം 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക്​ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാം. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും അ​തൃ​പ്​​തി​യു​ള്ള പ​ക്ഷം മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്​ ര​ണ്ടാം അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം വ​ന്ന്​ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​ക​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം ര​ണ്ടാം അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21 നാ​ണ്​ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    ബി.എൽ.ഒമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി നീട്ടി

    തിരുവനന്തപുരം: എസ്.ഐ.ആറിൽ വ്യാപക നോട്ടീസ് വിതരണത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചന നൽകി ബി.എൽ.ഒമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി ജനുവരി 22 വരെ നീട്ടി. കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വരെയേ ബി.എൽ.ഒമാർക്ക് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ടാകൂവെന്നും ശേഷം അതത് ഓഫിസുകളിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്നുമായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള നിർദേശം. പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം വരെയാണ് ഡ്യൂട്ടി നീട്ടിയത്.

    പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബി.എൽ.ഒമാരുടെ ഇനിയുള്ള പ്രധാന ജോലി നോട്ടീസ് വിതരണമാണ്. ഇലക്ടറൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ നൽകുന്ന നോട്ടീസുകൾ ബി.എൽ.ഒമാർ ശേഖരിച്ച് വോട്ടർമാർക്ക് നൽകണം. നോട്ടീസിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ പകർപ്പിൽ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി ആപ്പിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ഹാർഡ് കോപ്പി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. പരാതി പരിഹാരത്തിനായുള്ള ഹിയറിങ് സമയത്ത് ബി.എൽ.ഒമാരുടെ സാന്നിധ്യവും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും മാപ്പിങ് നടക്കാത്ത കേസുകളും പുനഃപരിശോധിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം. ഫോം പൂരിപ്പിച്ചതിലെ ക്ലറിക്കൽ പിശകുകൾ, പൊരുത്തക്കേടുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വോട്ടർമാരിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് ബി.എൽ.ഒ ആപ്പിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും വേണം.

    പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പുതിയ പേര് ചേർക്കൽ, ഒഴിവാക്കൽ, തിരുത്തൽ എന്നിവക്കുള്ള അപേക്ഷകളിൽ കൃത്യസമയത്ത് ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കലും ബി.എൽ.ഒമാരുടെ ചുമതലയാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് എസ്.ഐ.ആറിന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ബി.എൽ.ഒമാർ അനിവാര്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഡ്യൂട്ടി നീട്ടിയത്. പരമാവധി നോട്ടീസുകളില്ലാതെ എസ്.ഐ.ആർ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ആവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാഹചര്യം മാറുന്നുവെന്നാണ് സൂചന.

