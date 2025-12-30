Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്​.ഐ.ആർ: ഓൺലൈൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:31 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ: ഓൺലൈൻ ഹിയറിങ്​​ വേണമെന്ന്​ ആവശ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്​.ഐ.ആർ: ഓൺലൈൻ ഹിയറിങ്​​ വേണമെന്ന്​ ആവശ്യം
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലെ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും എ​ന്നാ​ൽ മാ​പ്പ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യോ അം​ഗീ​കൃ​ത ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വ​ഴി​യോ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യം.

    വ്യ​ക്തി​യോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ.

    നി​ശ്ചി​ത ദി​വ​സം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും. ഇ​ത്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫിസ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു.​ഖേ​ൽ​ക്ക​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട്​ ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഹാ​രീ​സ്​ ബീ​രാ​ൻ എം.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SIRVoter Roll UpdateOnline hearing
    News Summary - SIR: Demand for online hearing
    Similar News
    Next Story
    X