Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്.ഐ.ആർ സമയപരിധി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 12:05 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ സമയപരിധി നീട്ടി; ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സാവകാശം

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്.ഐ.ആർ സമയപരിധി നീട്ടി; ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സാവകാശം
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: എസ്.ഐ.ആറിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ. എസ്.ഐ.ആറിന്റെ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഒരാഴ്ച നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ എനുമറേഷൻ ഫോമുകൾ ഡിസംബർ 11നുള്ളിൽ നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഡിസംബർ 16നാവും കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. ഫെബ്രുവരി 14ന് അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കേരളമടക്കം 12 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എസ്.ഐ.ആറിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടിയത്.

    കേരളത്തിൽ ബി.ജെ.പി ഒഴികെയുള്ള പാർട്ടികളെല്ലാം എസ്.ഐ.ആർ നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എസ്.ഐ.ആർ വിവരശേഖരണം നടത്താനാവില്ലെന്നായിരുന്നു പാർട്ടികളുടെ നിലപാട്. കേരളത്തിൽ ഡിസംബർ ഒമ്പത്, 11 തീയതികളിൽ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 13നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പുറത്ത് വരുന്നത്.

    കേരളത്തിൽ എസ്.ഐ.ആറിന്റെ ഭാഗമായി വിതരണം ചെയ്ത ഫോമുകളിൽ 42 ലക്ഷം എണ്ണമാണ് ഇനി തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. 2.78 കോടിയിൽ 99.5 ശതമാനം (2.76 കോടി) ഫോമുകൾ​ വിതരണം ചെയ്തെന്നാണ്​ കമീഷന്‍റെ കണക്ക്​. ഇതിൽ 85 ശതമാനമായ 2.34 കോടി ഫോമുകളാണ്​ തിരികെ എത്തിയത്.

    2.34 കോടി ഫോമുകളിൽ 75 ശതമാനവും ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്​തെന്നാണ്​ കമീഷന്റെ നിഗമനം​.​ അപ്​ലോഡ്​ ചെയ്ത എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 1.75 കോടി വരും. കിട്ടിയിട്ടും ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്യാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്​ 59 ലക്ഷം ഫോമുകളാണ്​. ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്തതിൽ 91 ശതമാനത്തിലും മാപ്പിങ്​ പൂർത്തിയാക്കാനായി. 2002ലെ പട്ടികയിൽ പേരുള്ളവരോ രക്ഷിതാക്കൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരോ ആണ്​ ഈ 91 ശതമാനമായ 1.59 കോടി പേർ. ഇവർ തിരിച്ചറിയിൽ രേഖകൾ സമർപ്പി​ക്കേണ്ടിവരില്ല. ​ശേഷിക്കുന്ന ഒമ്പത്​ ശതമാനമായ 16 ലക്ഷം പേർ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം​. ഡിജിറ്റൈസേഷൻ 71 ശതമാനം പിന്നിട്ടപ്പോൾതന്നെ കണ്ടെത്താനാകാത്തവരുടെ എണ്ണം 7.61 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. ഇതിൽ 3.41 ലക്ഷം മരിച്ചവരാണ്​. 88,945 പേരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. 2.79 ലക്ഷംപേർ സ്ഥിരമായി താമസം മാറിയവരാണ്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election Commision of indiaIndia NewsSIR
    News Summary - SIR deadline extended; Draft voter list to be published on December 16
    Similar News
    Next Story
    X